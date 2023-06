Recent el cas dels abusos a l’escola dels Jesuïtes Casp de Barcelona, i només unes setmanes després que la Conferència Episcopal donés instruccions per encoratjar les víctimes a acudir a la justícia civil en aquests casos, i no a la religiosa, l’Escola Pia de Catalunya ha fet públics els abusos comesos per un sacerdot escolapi al Senegal i ha anunciat que ha portat el cas a la fiscalia, tot i que els casos estan ja prescrits. L’orde assumeix així, sense embuts, els fets ocorreguts en algunes de les seves escoles al país africà, admet que no va actuar correctament i demana perdó a totes les víctimes.

El sacerdot en qüestió és Manel Sales Castellà, que, segons exposa l’Escola Pia en un comunicat, durant 25 anys, entre el 1980 i el 2005 «va abusar d’un important nombre de menors, alguns d’ells, alumnes dels escolapis del Senegal». I ho va fer amb total impunitat i amb coneixement de l’entorn, com admet l’Escola Pia, que exposa que els abusos sexuals de Sales eren coneguts pels alumnes, pels veïns dels municipis i, fins i tot, segons alguns testimonis, per les direccions i professors de les escoles per les quals va passar Sales durant la seva estada al país africà.

Apartat el 2005

Va ser el 2005 que un grup de catalans vinculats al Senegal i que avui integren la Comissió de Defensa de Menors Abusats Sexualment a l’Església al Senegal –creada el febrer passat– van denunciar els fets i Sales va tornar a Catalunya, va ser apartat de les activitats que impliquessin contacte amb menors i es va sotmetre a tractament psiquiàtric. No obstant, va continuar exercint com a rector parroquial i tenia un paper actiu com a secretari provincial i membre del Consell Presbiterial de l’Arquebisbat de Barcelona.

Des del febrer passat, la Comissió ha portat una tasca de recollida de testimonis per denunciar els fets i reparar el mal causat a les víctimes. En aquest marc es van posar en contacte amb l’Escola Pia a través del Grup Impulsor d’una Investigació Independent dels Abusos Sexuals a l’Església a Catalunya (CAT CIASE) i el nou provincial es va posar a disposició del grup per «assumir la responsabilitat» dels fets. «L’Escola Pia vol reconèixer públicament i assumir la responsabilitat de tot el que va fer malament en el passat i denunciar actuacions que són del tot inacceptables», assenyalen en el comunicat.

Expulsat el 2019

I, en aquest exercici d’autocrítica, l’actual direcció admet que «el 2005, malgrat que el provincial va tenir coneixement dels fets, no va impulsar cap denúncia, ni per la via civil ni per l’eclesiàstica». «Aquell any, amb l’argument de protegir la institució, no es van atendre degudament les persones que van intentar denunciar els fets».

No va ser fins al 2018, any en què uan una dona francesa va denunciar el cas, que l’orde va demanar explicacions a Sales, que va admetre tots els fets. L’Escola Pia en va informar el Vaticà i es va iniciar el procés per expulsar del sacerdoci aquest home. L’expulsió es va fer efectiva el març del 2019.