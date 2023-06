La fiscalia de Barcelona està estudiant una denúncia que va presentar a l’abril la plataforma Impulso Ciudadano contra els que van assetjar a les xarxes socials la infermera de l’Hospital de la Vall d’Hebron que es va queixar en un vídeo que es va fer viral de l’exigència de tenir el C1 de català.

Segons han confirmat fonts del ministeri públic, la Fiscalia de Delictes d’Odi de Barcelona està «estudiant» la denúncia, tot i que encara no ha obert diligències d’investigació al respecte.

«La denúncia, com qualsevol denúncia presentada, està sent objecte d’estudi per decidir si s’incoen o no diligències d’investigació», matisen des de la fiscalia.

El vídeo en qüestió, en què se sentia la infermera dir «per presentar-nos a les putes oposicions ens hem de treure el puto C1 de català, [...] se’l traurà la meva mare perquè jo no me’l trauré», va ser penjat a la xarxa social TikTok, i va acumular més de 700.000 visites, i alguns usuaris també el van pujar a Twitter, on va arribar a més de 2 milions de visualitzacions i va generar comentaris ofensius cap a la noia.

A causa d’aquestes crítiques a les xarxes socials, la plataforma Impulso Ciudadano va interposar a l’abril una denúncia contra els que van insultar la noia, que ara estudia la Fiscalia d’Odi de Barcelona, i va portar el cas al Defensor del Poble, a qui va demanar que intervingués en l’assumpte.

La denúncia, de 10 pàgines, es va interposar davant la Fiscalia Superior de Catalunya i inclou una sèrie de publicacions a la xarxa social Twitter en què diversos usuaris insulten la infermera amb comentaris com: «que se’n torni a Cadis la infermera retardada aquesta», «que et vagi bé a l’atur» i «la meva recepta per a aquesta meuca catalanòfoba és acomiadar-la i desitjar-li el pitjor dels mals».

El document d’Impulso Ciudadano posa un èmfasi especial en les opinions que va abocar sobre la qüestió el conseller de Salut, Manel Balcells, tant a Twitter com en una entrevista que va concedir al cap de pocs dies a Catalunya Ràdio, en què va dir que les declaracions de la infermera eren intolerables i que arribarien al fons de la qüestió.

De fet, la denúncia també critica que pocs dies després de la publicació del vídeo, Salut obrís un expedient disciplinari contra la noia, que en el dia d’avui no s’ha tancat, per dirimir si el vídeo va vulnerar la normativa sanitària al ser gravat en hores de feina i sense que la noia en qüestió i tres companyes més que apareixien en les imatges portessin la mascareta obligatòria.

Impulso Ciudadano afirma en la denúncia que l’obertura de l’expedient no es va deure a les presumptes vulneracions de la normativa, sinó a una voluntat discriminatòria contra ella per haver criticat el català.

«Ens trobem amb una autoritat que obertament reconeix que adopta les mesures disciplinàries pel desacord mostrat públicament amb les opinions de la treballadora respecte a la política lingüística de la Generalitat», diuen amb referència al fet que Balcells va admetre a l’entrevista de Catalunya Ràdio que les declaracions de la noia també havien tingut alguna cosa a veure amb l’obertura de l’expedient, i no només la vulneració de la normativa sanitària.

Amb tot, Impulso Ciudadano tanca la denúncia afirmant que els fets exposats suposen tres delictes: prevaricació administrativa, per part de «els que van incoar l’expedient disciplinari»; incitació a l’odi, per part «dels que van assenyalar la noia a les xarxes socials»; i impediment de l’exercici de drets cívics reconeguts a la Constitució, per part «dels funcionaris públics que han actuat a fi de sancionar l’expressió de les seves idees».