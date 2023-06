Una seixantena d'artistes conformen el cartell d'Ex Abrupto, el festival experimental de creacions contemporànies que Moià acollirà el pròxim 8 de juliol. Sota el lema Distopia, el festival s'inaugura el dia abans amb dos passis exclusius a la Plaça Sant Sebastià, on s'oferirà un espectacle immersiu i interactiu de vídeomapping. Dissenyada expressament per a l'ocasió, la creació girarà al voltant de la imatge de Sant Sebastià que va ser destruïda durant la Guerra Civil. El vídeomapping farà que el monument prengui vida i formi part d'una fantasia distòpica. La producció comptarà amb l'acompanyament del Cor i Orquestra de Cambra del Moianès i la participació dels artistes audiovisuals Sito Ruiz i Marco Domenichetti i del col·lectiu Antídrom.

En menys de 24 hores, Ex Abrupto farà aflorar les creaccions d'art contemporani experimental d'una seixantena d'artistes, amb noms destacats del panorama com els de Juana Dolores, Joan Pallé, Txema Salvans, Agnès Pe o Maria Sevilla. S'hi combinaran instal·lacions artístiques en les entradetes de les cases de l'històric carrer de Sant Sebastià i arts sonores al parc Francesc Viñas. Enguany, els espectacles amplien el seu abast a l'antiga fàbrica tèxtil Les Faixes 2, a la Biblioteca 1 d'Octubre de Moià i repeteixen col·laboració amb l'espai de pensament crític i creació artística A cobert.

Com a novetat, aquest any s'incorpora el programa Ex Abrupto Pro, dedicat a professionals i programadors culturals que podran visitar en exclusiva el festival abans que comenci i que es podran posar en contacte amb els artistes participants. D'aquesta manera, Ex Abrupto fa una tasca de promoció i difusió del treball artístic dels seus creadors.

Com cada any, el festival també acollirà el mercat d'autoedició, una proposta que aglutina projectes autogestionats d'artistes que treballen al marge del sistema mercantilista de l'art i el comerç. Aquest mercat tindrà lloc al Parc Municipal de Moià.

Ex Abrupto i el territori

Com a eix vertebrador d'aquesta vuitena edició, el col·lectiu artístic ha decidit reforçar el treball amb el territori. Com a exemple d'aquesta simbiosis entre art contemporani i territori hi ha la col·laboració de l'artista Irma Marco i els pessebristes de Moià. Amb la guia del pessebrista Pau Arisa, Marco instal·larà una adaptació de les seves '#internetflags' -unes banderoles amb missatges en relació amb l'era digital- a la miniatura del pessebre tradicional, jugant amb la idea d'espai físic i virtual. L'artista transmèdia Marc O'Callaghan ha explorat la memòria històrica del passat més fosc de Moià, la guerra dels carlins, juntament amb l'arxiver i historiador Ramon Tarter per a la creació de la seva obra 'Per Déu, per la Pàtria i el Rei'. Els resultats d'aquestes dues col·laboracions es podran veure a les cases del Carrer Sant Sebastià de Moià.

Una altra de les col·laboracions destacades és la de l'artista Alícia Arévalo, que formarà part de l'Ex Abrupto File, un projecte que neix de File Project de les comissàries Mercè Alsina i Laia Casanova. El projecte ha treballat amb l'arxiu fotogràfic de Moià i la intel·ligència artificial per crear un futur distòpic i fantàstic moianès, traslladant figures com el Pollo Matapuces al seu relat de ficció 'Les faules de Leporida'. El resultat es podrà veure a la biblioteca 1 d'octubre de Moià.

El festival està organitzat per l'Ajuntament de Moià i compta amb la direcció artística del col·lectiu Ex Abrupto.