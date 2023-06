Tot i que porten més d’una dècada existint en parets de ciutats de tot el món, encara et pot sorprendre sentir parlar de memòries USB incrustades en parets. Formen part d’una iniciativa coneguda com ‘Dead Drops’, pensada per compartir arxius informàtics de tota mena amb qui es connecti a aquests aparells que són a l’abast de tothom.

Aquesta idea se li va acudir a l’artista conceptual berlinès Aram Bartholl l’any 2010 i va tenir una molt bona acollida, ja que les ‘Dead Drops’ es poden trobar als cinc continents. No obstant, avui dia moltes estan trencades, han sigut robades o han desaparegut per motius desconeguts. A Barcelona hi va arribar a haver diverses ‘Dead Drops’, amb ubicacions que es poden consultar en aquest mapa. Segons aquestes dades, a la capital catalana hi ha constància d’un total de 23 memòries USB encastades en espais públics, tot i que no totes perduren. Segons la informació de ‘Dead Drops’, encara n’hi ha una en funcionament al número 91 del carrer Enric Granados.