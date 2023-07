Fa temps que els especialistes reclamen mesures contra les noves espècies de paparres, cada vegada més habituals per la crisi climàtica. Amb la calor extrema, aquests artròpodes proliferen per tota mena de zones. En les últimes setmanes se n’estan trobant gran quantitat d’exemplars en municipis com Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Montmeló, Mollet del Vallès o la Llagosta. Però també estan afectats terrenys de Collserola, ciutats del Baix Llobregat com el Prat de Llobregat o municipis del Garraf.

«Es demana a la ciutadania que no accedeixi a la zona i que respecti la senyalització de la policia per impedir-hi el pas»

Les paparres aprofiten animals com senglars o conills com a reservoris. Alguns d’aquests mamífers es mouen per rieres del Vallès o de la Serralada de Marina, i aquest és un dels motius pels quals es poden estar detectant tantes paparres a la zona. També se n’han trobat diversos exemplars en parcs urbans, tot i que el gruix de la població aprofita zones rurals o boscoses frontereres amb les ciutats.

En ciutats com Saragossa o Valladolid, el consistori ha actuat per eliminar l’excés de paparres. A Catalunya, de moment, no hi ha un protocol de la Generalitat per posar límit a la plaga. Algunes de les propostes dels experts consultats per aquest diari proposen que les àrees de sanitat i medi ambient es posin d’acord per obtenir dades, ja que les paparres són un potencial problema de salut pública.

«Es podrien posar cartells informatius de prevenció, com els que hi ha als parcs dels Estats Units», proposa Agustín Estrada Peña, investigador de la Universitat de Saragossa i un dels màxims experts sobre paparres a Europa.

Primera reacció

L’Ajuntament de Polinyà és el primer que decideix intervenir en l’assumpte i lluitar contra aquesta plaga. Els responsables municipals van preguntar a una empresa especialitzada què es podia fer per reduir la població d’aquests animals, que poden transmetre malalties. Això és el que els van respondre els professionals: «No es poden evitar les paparres en una zona de bosc, però sí que les podem intentar allunyar de les zones pròximes al poble, per exemple a pocs metres d’una escola».

L’Ajuntament de Polinyà és el primer que decideix intervenir en l’assumpte i lluitar contra aquesta plaga

En concreto, s’han detectat sobretot al polígon de Llevant. El primer que s’ha fet és tancar el camí de Ca n’Oller. «Es demana a la ciutadania que no accedeixi a la zona i que respecti la senyalització de la policia per impedir-hi el pas», diu el comunicat de l’Ajuntament de Polinyà. Durant els pròxims dies es polvoritzarà la zona amb un producte inofensiu per a altres espècies i humans.

Més endavant, també està previst capturar conills, vius, i alliberar-los a les zones boscoses, lluny dels límits urbans, ja que són el principal reservori de les larves de la paparra Hyalomma lusitanicum. Aquesta espècie és la que potencialment pot transmetre la febre hemorràgica Crimea-Congo i s’ha observat en una trentena de municipis catalans.

Durant la primavera i estiu, és quan aquests animals es reprodueixen i augmenten la seva activitat. Els experts recomanen revisar-se el cos al tornar del camp o la muntanya i acudir al metge en cas de mossegada. En cas que s’extregui la paparra a casa, cal evitar mètodes tradicionals com l’ús de sabó o oli.