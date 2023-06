La Policia Nacional ha detingut una cinquantena de persones en el marc de la desarticulació d'una xarxa delictiva que fomentava la immigració irregular de ciutadans marroquins. Segons el cos policial, la xarxa, que operava principalment a Melilla però també a Barcelona i a Girona, formalitzanva matrimonis i unions de fet de conveniència. 40 dels detinguts tenien ordres d’arrest en vigor i presumptament havien participat en 35 unions falses. Entre els arrestats hi ha la principal responsable del grup, una dona que ja ha ingressat a presó i que regentava una assessoria dedicada a tràmits d’estrangeria. Segons la policia, la dona cobrava més de 12.000 euros per proporcionar permisos de residència fraudulents.

La investigació va arrencar el juliol del 2022 i se’n va fer càrrec la Unitat Contra les Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional a Melilla. Segons fonts policials, el grup introduïa ciutadans marroquins cap a l'Espai Schengen, formalitzant davant d’un notari matrimonis civils o unions de fet de conveniència amb ciutadans espanyols.

L'estructura criminal estava encapçalada per la principal detinguda, que oferia els seus serveis a banda i banda de la frontera tot i no estar col·legiada com a advocada ni com a gestora. Dominava el tamazigh i el castellà i tenia gran part de la seva família al Marroc. Gràcies a això, es podia donar a conèixer entre els clients amb facilitat.

Les indagacions policials han determinat que arribava a cobrar sumes superiors als 12.000 euros per proporcionar els permisos de residència fraudulents als interessats, i que fins hi tot havia estafat alguna persona cobrant-li diners sense arribar a fer cap tràmit.

A l'esglaó inferior hi havia els captadors, és a dir, persones encarregades de reclutar falsos cònjuges i testimonis. Pel que fa als primers, tots són ciutadans espanyols que segons la policia tenien problemes econòmics, psicològics o addiccions. A canvi de participar a la trama obtenien quantitats properes als 4.000 euros. Els testimonis que donaven fe del fals enllaç ho feien a canvi de xifres que oscil·laven entre els 300 i els 500 euros.

Al tercer estrat es trobaven els col·laboradors habituals per figurar a més d'un enllaç, bé com a cònjuges o com a testimonis. Així, per a aquests individus la pràctica esdevenia una manera estable d'obtenir ingressos. L'últim esglaó de la xarxa la integraven els col·laboradors puntuals, és a dir, persones que només haurien participat en algun dels enllaços, ja fos com a fals cònjuge o testimoni. Tots haurien percebut la corresponent remuneració.

Modus operandi calculat

La dinàmica delictiva començava una vegada el client contactava amb la gestora. Tot seguit, els captadors reclutaven el cònjuge espanyol i testimonis, i tots compareixien davant d’un notari. Allà es formalitzava la unió mitjançant la consignació de l'acta corresponent, que s'enviava al Registre Civil o al Registre de Parelles de Fet.

Finalment, la gestora detinguda presentava davant l'Oficina d'Estrangers la sol·licitud de l'Autorització de Residència a nom del cònjuge marroquí, a la qual tenia dret en virtut del fals enllaç. D’aquesta manera culminava el pla delictiu i s’obtenia la regularització administrativa a Espanya, afirma la policia.

Ramificació a Barcelona i Girona

Tot i que el gruix d'aquesta trama criminal es trobava a Melilla, la investigació policial ha fet aflorar nombrosos casos de parelles de fet fraudulentes formalitzades a Barcelona on, d’acord amb la policia, la legislació autonòmica per a aquestes situacions és molt més laxa. El cos de seguretat ha afegit que la detinguda hauria viatjat a la capital catalana, on ella mateixa oficiava com a intèrpret en alguna d'aquestes unions davant d’un notari, a més d’encarregar-se de presentar les sol·licituds de les Autoritzacions de Residència a les Oficines d'Estrangeria de Catalunya.

La policia ha detectat la participació de 90 implicats en 35 enllaços entre matrimonis civils i parelles de fet mitjançant compareixença davant de notaris de Melilla i Barcelona, així com la presentació de les sol·licituds d’Autoritzacions de Residència a nom dels cònjuges estrangers a les Oficines d'Estrangeria de Melilla, Barcelona i Girona.

Durant l'operatiu, els agents van entrar i escorcollar el local on s'ubicava el negoci de la cap de la xarxa. La policia va comissar nombrosa documentació i material informàtic. Per ara s'han intervingut diverses de les targetes de residència obtingudes fraudulentament i s'han detingut 50 dels 90 implicats.

A més, s’han tramitat les oportunes ordres de detenció per als 40 sospitosos restants. El jutjat d'instrucció número 4 de Melilla va decretar presó provisional per a la principal arrestada. L’operació continua oberta en espera de més detencions.