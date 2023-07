El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dimarts la convocatòria dirigida als ajuntaments catalans perquè accedeixin a ajudes que els permetin millorar i renovar les xarxes de subministrament d’aigua i resoldre possibles problemes com fuites d’aigua que els impedeixen complir les restriccions en el consum d’aigua fixades en l’ordre per combatre la sequera. Aquesta convocatòria suposa que, en virtut de l’acord assolit per ERC, el PSC i Junts al Parlament el maig passat, en el termini d’un mes a partir d’aquest 6 de juliol, és a dir, el 6 d’agost, el Govern podrà començar a imposar multes als ajuntaments que incompleixin l’ordre antisequera.

En aquest acord es va decidir que les sancions econòmiques s’activarien al mateix temps que la línia d’ajudes per resoldre fuites d’aigua i que s’aplicarien si en el termini d’un mes els ajuntaments que incomplissin les restriccions no haguessin acudit a la convocatòria o no haguessin manifestat cap voluntat de solucionar el problema.

A la Catalunya central, tres de cada deu municipis de la, el 29,4%, concretament, no compleix amb la despesa d'aigua que fixa el Pla de Sequera de la Generalitat.

En el conjunt de Catalunya, un terç dels municipis encara gasten més aigua de la permesa, per diferents circumstàncies, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En xifres, uns 400 municipis catalans incompleixen la dotació d’aigua per persona i dia establerta segons el pla de sequera (de 230 litres per persona en escenari d’excepcionalitat i de 250 en alerta). Majoritàriament, els municipis que es passen de la ratlla són pobles petits.

Fonts del Departament d’Acció Climàtica consultades per El Periodico, del mateix grup que Regió7 remarquen que la política sancionadora no té per a res afany recaptatori, sinó que es tracta d’estimular els ajuntaments perquè acudeixin a la convocatòria d’ajudes i amb aquests fons millorin la seva xarxa de subministrament d’aigua i reparin fuites.

Si un ajuntament opta a la convocatòria és lliure de sancions? No necessàriament, però, quan s’obren expedients, sí que es té en compte si el municipi ha iniciat els passos per tenir les seves infraestructures llestes per complir l’ordre antisequera. Així mateix, les sancions no són immediates, sinó que és tot un procés administratiu, ni totes són de la mateixa categoria, sinó que hi ha una gradació.