Els sol·licitants de vot per correu han arribat a comptagotes aquest dissabte a les oficines de Correus que han obert excepcionalment en cap de setmana pel procés electoral. A l'oficina de Gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha registrat poca afluència, ja que en les primeres quatre hores han demanat paperetes una vintena de persones. Segons els empleats, en els dies laborables han gestionat entre 200 i 300 peticions diàries. Diversos votants han expressat a l'Agència Catalana de Notícies que desconeixien l'horari especial i que han entrat quan han "passat per davant" i han vist que estava obert. Alguns d'ells lamenten que han buscat els horaris de les oficines a plataformes com Google, i que apareixien totes com a tancades aquest dissabte.

En Raúl, per exemple, ha explicat que aquest divendres va consultar al motor de cerca els horaris de diverses oficines i va veure que només obrien entre setmana. Una altra votant, la Gara, ha expressat la mateixa circumstància i ha dit que només ho va descobrir per un cartell penjat a la porta on s'explicava l'horari extraordinari de cap de setmana. En total, un centenar d'oficines arreu de Catalunya obren aquest dissabte i el vinent per "agilitzar" el vot per correu, de les nou del matí a les dues de la tarda. L'empresa pública va assegurar fa uns dies a través d'un comunicat, que contractarà els efectius "que siguin necessaris" per garantir aquest sistema de vot per a les eleccions del 23-J.

Altres sol·licitants de vot, com la Paloma, també diuen que no creu que "hagi arribat" la informació dels horaris especials de Correus. "Jo no ho sabia, he passat per aquí, i he pensat que ho intentaria, i he vist que estava obert", concreta. Es tracta del mateix que ha expressat la Carla, que també ha provat "sort" sense saber si estaria obert en cap de setmana.

El vot per correu es pot sol·licitar fins al 13 de juliol inclòs, via web o a les oficines, i es pot dipositar fins al 20 de juliol. Entre els votants amb qui l'ACN ha parlat aquest matí, les raons principals per demanar el vot postal són el fet que coincideixen amb vacances ja programades o l'empadronament en altres circumscripcions.

D'altra banda, els sol·licitants han avaluat positivament el procés de vot per correu. Per exemple, en David ha comentat que ha estat "molt fàcil", ja que es tracta d'omplir un formulari de dos minuts i esperar que les paperetes arribin a casa. En Toni ha emfatitzat que els empleats de l'oficina de Gran de Gràcia ha estat "molt atents i cordials". Quan les llistes dels partits els arribin als seus domicilis, hauran de tornar a Correus a dipositar el vot mostrant el seu DNI.