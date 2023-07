Núria Sensat

SOCIÒLOGA

«Les polítiques feministes han d’anar més enllà de poder ensenyar els pits»

La sociòloga Núria Sensat critica les actuacions de la conselleria d’Igualtat i Feminismes perquè considera que actualment «el moviment feminista té lluites més importants que ensenyar els pits».

Què opina sobre que totes les piscines han de permetre a les dones fer topless?

Penso que les dones que ho vulguin ho han de poder fer lliurement. Però també penso que si aquesta és la gran notícia de l’alliberament femení, anem per mal camí. Ho trobo molt infantil per part de la conselleria d’Igualtat i Feminismes.

A què es refereix?

Que les polítiques feministes han d’anar més enllà de poder ensenyar els pits. Una cosa diferent és si una dona està alletant el seu nadó, aquí no hi ha d’haver cap mena de discussió, però no sé fins a quin punt aquesta norma va enfocada a la dona que ensenya els pits o als que la miren.

Per tant, no està a favor que hi hagi una llei específica que permeti que les dones puguin anar amb el tors nu?

No té sentit polític. Històricament, el topless va ser una manera que tenien les dones de reivindicar que estaven fartes que els diguessin què havien de fer. Però s’hauria de donar per descomptat que tothom pot anar com vulgui. Com deia abans, crec que el feminisme té reptes molt més importants que no pas que les dones puguin ensenyar els pits.

Hi ha dones feministes que celebren la mesura.

La política actualment és molt complicada, i encara ho és més la feminista. Som en un moment en què les polítiques se centren en elements identitaris i crec que és perillós barrejar identitats amb drets. Si la política es fa des d’aquí, queda morta, inútil. Si les dones no es treien els pits a les piscines fins ara és perquè no anaven a les piscines perquè no són de lleure.

Ho diu per Manresa?

Sí, i que la consellera vingués a presentar els cartells aquí em sembla ridícul. Que una consellera vingui a dir-me que ens podem treure els pits en una piscina on el 80% de la gent no hi va perquè no és de lleure no em sembla necessari. No crec que hi hagués cap dona que no anés a la piscina perquè no pogués dur els pits a l’aire. No veig la necessitat de normativitzar-nos tant, són polítiques que queden buides de contingut.

Creu que normes així podrien provocar un efecte contraproduent?

No m’agrada pensar que l’administració pública ha de regular com ens vestim. El temor és que això sigui el primer pas i que el segon sigui l’obligació d’anar tapades, com passa a l’Iran. Al final, el tema és que les dones sempre acabem reduïdes a un cos, en aquest cas a dues tetes.

El tema ha tornat al debat públic, però.

Però aquests no són els debats que necessita el feminisme actual. Ara es veu que les comunitats de veïns hauran de decidir si mamelles sí o mamelles no. Si ja és complicat posar-se d’acord per pintar l’escala, no em vull ni imaginar aquest tema. Tinc la percepció que no es va endavant amb aquests temes, ja haurien d’estar superats. No m’imagino a mi mateixa sent consellera i que una de les meves grans aportacions sigui dir-li a les dones que poden ensenyar les tetes, i més en un moment en què es critica tant la cosificació i la infantilització extrema.