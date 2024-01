El Parlament ha donat llum verda a la pròrroga dels pressupostos de l'any passat de la Generalitat a l'espera que s'aprovin els nous. Ha estat gràcies als vots favorables d'ERC, PSC, ECP, i l'abstenció de Junts i C Es tracta d'un tràmit, una pròrroga "tècnica", ha dit la consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, que servirà per mantenir el funcionament de l'administració. La consellera ha mostrat la seva "plena confiança" amb PSC, En Comú Podem, Junts i CUP per acordar els comptes del 2024. Socialistes i comuns han advertit al Govern que abans cal "generar i recuperar la confiança" i complir els compromisos de l'any passat. Des de Junts han avançat que preparen un document per negociar amb l'executiu o presentar una esmena a la totalitat.

Mas Guix ha reconegut que l'escenari "ideal" hagués estat començar l'any amb pressupostos aprovats, però ha apuntat que el "cicle polític" del 2023 ha "condicionat les dinàmiques" de negociació. "Especialment, la negociació pel govern de l'Estat", ha afegit. La consellera ha agraït la "predisposició" dels grups per negociar. Ha insistit als de Salvador Illa i Jéssica Albiach que els acords lligats al pressupost de l'any passat "ja s'ha complert o han iniciat la seva implementació". De fet, ha assegurat que el 95% de les mesures acordades ja estan finalitzades o en curs. Sobre Junts ha comentat que els comptes del 2024 recullen qüestions que defensen ells mateixos com la reducció fiscal de l'IRPF o la norma especifica pels municipis rurals. Finalment, ha lloat "l'agenda social" de la CUP amb qui tenen "coincidències".

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha dit que el decret de pròrroga ha de ser el "pas previ per l'aprovació definitiva" dels pressupostos del 2024. "La nostra predisposició és reunir un acord el més ampli possible", ha confirmat.

PSC i ECP demanen "recuperar" la confiança

La portaveu grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, ha dit com premissa que no volen "salvar" el Govern, sinó que "intenten pensar en el país", i ha demanat a la resta de l'oposició "intentar ajudar" en aquesta direcció. Ara bé, la socialista ha insistit que el pressupost es debatrà i votarà al Parlament i no en altres "despatxos". "Algú vol trucar al telèfon que no toca per pactar uns pressupostos", ha afirmat Romero.

La diputada ha lamentat que no hi ha pressupostos perquè "no ha estat una prioritat del Govern". Romero ha insistit en la necessitat de "generar confiança en el teu interlocutor" i ha tornat a comentar que "moltes" de les accions pactades l'any passat encara estan en curs.

Per la part d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego, ha assenyalat que és "un fracàs i una irresponsabilitat del Govern" la pròrroga pressupostària i ha subratllat que "serà necessari recuperar les confiances". "Has de saber que allò que acordes en una mesa de negociació, s'acabarà complint", ha advertit a Aragonès. "El nivell de satisfacció és dispar, hi ha moltes mancances", ha comentat.

Junts, entre negociar o una esmena a la totalitat

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha remarcat que el pressupost "no és un 'Excel' amb números, és un model de país". I ja ha advertit que ERC no té "el suport que necessita en aquesta cambra per fer-ho possible". Ha insistit que el Govern és "dèbil", està "desaparegut", gestiona "de manera ineficient" i "arrossega els peus". També ha acusat l'executiu d'Aragonès de "no complir" els acords del Parlament ni dels pressupostos.

Amb tot, Sales ha avançat que treballen un document amb "mesures concretes i rigoroses" per negociar la seva incorporació als comptes d'aquest any o bé presentar una esmena a la totalitat quan es tramiti al Parlament.

La CUP demana un "gir cap a l'esquerra"

Com les darreres setmanes, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha demanat un "gir a l'esquerra" i "polítiques independentistes" al Govern. Ha recordat que cada cop hi ha més desigualtat social al país i que és "més difícil arribar a final de mes". Així mateix, ha lamentat que els serveis públics estiguin "saturats". Per tot això, ha posat sobre la taula un "pla de mínims" per negociar els comptes, enfocant-se en la promoció de l'habitatge públic, la creació d'un supermercat públic o posar fi al turisme de masses, entre altres accions.

Vox, Cs i PP lamenten no tenir nous comptes

Vox, Ciutadans i PP han carregat contra el Govern per estar a gener i no tenir nous comptes aprovats. El portaveu del partit d'ultradreta, Joan Garriga, ha dit que aquest fet "comença a ser habitual", ja que en els últims deu anys només un es va començar amb pressupost nou. "Miren més els partits i els pactes de la Moncloa que els interessos dels catalans", ha argumentat.

Des de Ciutadans, Joan Garcia, ha acusat el Govern "d'incompetència política a l'hora de fer els seus deures pressupostaris" i des del PP, Lorena Roldán, ha apuntat que "passarà el mateix que l'any passat: acords ambigus i un autèntic despropòsit".