Els embassaments de les conques internes han baixat per primera vegada del 16%, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua d'aquest dijous. Els nou pantans que s'utilitzen com a referència per la mitjana se situen, en conjunt, en el 15,99%. Això, però, no implica l'aplicació automàtica de la declaració d'emergència, que s'implementa individualment a cadascuna de les unitats que conformen les conques internes. El sistema Ter-Llobregat, per exemple, se situa en el 16,5%, mig punt per sobre del llindar que preveu el pla de sequera, i de moment continua en preemergència. Al seu torn, la unitat que depèn de l'embassament de Darnius-Boadella fa mesos que està en emergència i ara les reserves se situen al 12,1%.

El pantà de Sau se situa en el seu mínim històric, al 4,8%, una circumstància que també comparteix amb els de Darnius-Boadella, ara al 12,1%, i el de Riudecanyes, amb un 2,9% del total d'aigua que pot contenir. La majoria d'embassaments continuen retrocedint, com ara el de Siurana, que se situa al 3,4%, molt a prop del mínim històric de l'any 2000 (0,9%). La Llosa del Cavall també va a la baixa, amb un 17,2% de reserves, cada vegada més a prop del valor mínim, registrat durant la sequera del 2008 (12%). El de la Baells, al 21,2%, també emmagatzema cada vegada menys aigua i ja està pràcticament a nivells de la sequera de fa una dècada i mitja (20,4%) i de la del 2005 (18,7%). Només tres dels nou embassaments han registrat lleugers increments en volum en els últims mesos: és el cas de Foix, que s'allunya del mínim registrat el setembre de l'any passat (47,6%) i ja passa del 56%. Susqueda està en el 21,2%, un valor superior al mínim del 17,8% de novembre del 2023, i Sant Ponç ha pujat del 26% al 27,6% en els últims tres mesos. Declaració d'emergència "probablement" la setmana vinent El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que els territoris depenents de les conques internes entrarien en emergència per sequera "probablement" la setmana que ve. El cap de l'executiu va constatar que caldrà estar pendents del consum i de les pluges, tot i que ja va advertir que les previsions a curt termini no en preveuen. A més, va destacar l'esforç de la ciutadania i els agricultors, de cara a endarrerir l'entrada d'emergència per la sequera: "Han entès que estem en una situació excepcional". En cas contrari, Catalunya hauria entrat en emergència ara fa un any, tal com ha apuntat.