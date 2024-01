El Govern ha descartat decretar l'entrada en emergència al sistema Ter-Llobregat la setmana que ve, segons han confirmat fonts de la Conselleria d'Acció Climàtica a l'ACN. A principis de setmana, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar que els municipis que formen la unitat, entre ells Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona, entrarien en emergència "probablement" la propera setmana.

Tanmateix, l'executiu ha decidit posposar la decisió perquè les reserves d'aigua dels embassaments del Ter-Llobregat (que proveeixen a 6 milions de persones) encara es troben al 16,5%, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Tal com ja ha reiterat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en diverses ocasions, l'emergència es decretarà quan les reserves caiguin al 16%.

Aquest dijous s'ha conegut que el conjunt dels pantans de les conques internes es troben ja per sota d'aquest 16%, segons dades de l'ACA. Però el sistema Ter-Llobregat encara no ha descendit fins a aquest llindar. Per tant, el Govern manté el seu full de ruta i continua allargant l'actual situació de preemergència.

És cert que el Govern treballava amb l'horitzó de la setmana vinent. De fet, ho havia reconegut Aragonès, sense afirmar-ho de manera contundent. No obstant això, en tot moment es va deixar clar que no hi havia una data fixada al 100%. Qualsevol quantitat de pluja inesperada que caigui pot modificar la situació i els plans. Per aquest motiu, es va decidir no parlar de cap data concreta.

I en aquests moments, la situació és la mateixa. Se sap que les noves restriccions no arribaran la setmana que ve. Però Acció Climàtica i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) prefereixen no posar una data exacta a l'emergència per sequera per a la regió de Barcelona.