La vicepresidenta del Govern, la santpedorenca Laura Vilagrà, ha afirmat que l'objectiu de l'oposició és "desgastar" i donar la sensació que hi haurà eleccions de manera immediata. "Nosaltres escoltem la ciutadania. I la ciutadania no vol eleccions, sinó que seguim treballant", ha defensat en una entrevista a 'TV3' després que els grups de l'oposició hagin criticat els canvis a l'executiu per "electoralistes". D'altra banda, ha criticat l'actitud del líder del PSC, Salvador Illa, davant la demanda d'un finançament singular per a Catalunya. Segons Vilagrà, Illa creu que no és necessari. En aquest context, ha dit que el Govern treballarà perquè s'abordi la qüestió aquest any.

Preguntada per la seva relació amb el ministre de la Presidència i de Justícia, Fèlix Bolaños, la vicepresidenta del Govern ha dit que han treballat bé i que les negociacions que han mantingut han obtingut resultats. "Hem aconseguit allò que havíem dit que passaria", ha afegit posant d'exemples els indults i la reforma de la sedició. Aragonès canvia el Govern: Laura Vilagrà ascendeix a vicepresidenta Davant les crítiques dels partits de l'oposició, que veuen el president Aragonès de campanya electoral, Vilagrà ha respost que el canvis a l'executiu ho desmenteixen. "És al revés. Hi ha feina per fer i els reptes són molt profunds. El que fa el Govern es reforçar-se per entomar les qüestions que té a l'agenda política", ha insistit. I, en aquest sentit, ha assenyalat el finançament singular per a Catalunya i el traspàs de Rodalies com a principals reptes. Pel que fa al finançament, ha censurat la posició del líder del PSC amb aquesta qüestió. "No podem entendre que persones com Illa diguin que Catalunya no necessita un finançament singular. Tenim més competències que la resta de comunitats. És evident que som singulars i que necessitem un tractament diferenciat", ha conclòs.