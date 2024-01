L'arquebisbe de Barcelona i President de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella, ha traslladat a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que no compareixerà dilluns que ve a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església. Fonts parlamentàries han confirmat a l'ACN que ja els consta la declinació d'Omella, que el 15 de desembre de l'any passat va ser citat a la comissió en qualitat de testimoni per al 29 de gener d'enguany. L'arquebisbe ha enviat una carta a Erra on argumenta que, segons el Tribunal Constitucional (TC), no està pas obligat a presentar-se al Parlament. A més, Omella afegeix a la carta que el Defensor del Poble, el Congrés i un despatx d'advocats ja estan investigant la pederàstia a l'Església.

La presidenta de la comissió, Susanna Segovia (comuns), ha publicat un missatge a les xarxes socials per informar que demanarà a la Mesa del Parlament que prengui mesures i traslladi a la Fiscalia la no compareixença d'Omella: "La seva compareixença com a testimoni és obligatòria, no voluntària". La comissió va decidir a finals de març de 2023 citar Omella, i el 15 de de desembre es va concretar la data i se'l va cridar a comparèixer. Els grups d'ERC, Junts, la CUP i els comuns van votar a favor de la proposta, i el PSC s’hi va manifestar en contra. La comissió també va cridar pel mateix 29 de gener el vicesecretari per a Assumptes Generals de la Conferència Espiscopal Espanyola i Promotor de Justícia del Tribunal de Rota, Carlos López Segovia; el vicesecretari de la Conferència Espiscopal Tarraconense, Enric Termes; l'advocat i representant de l'oficina per la prevenció i la protecció d'abusos de l'arxidiocesi de Tarragona, Carles Ferrer; i el president del Tribunal Eclsesiàstic de l'Arqueibisbat de Barcelona, Santiago Bueno. Així mateix, per a la sessió del 5 de febrer, la comissió ha citat la delegada dicocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables del Bisbat de Solsona, Clara Carbonell; el canceller i secretari general del Bisbat de Vic, David Gómez; el prior de l’Abadia de Montserrat, Bernat Juliol; i el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni. De moment al Parlament no consta que aquestes persones hagin confirmat ni rebutjat la seva compareixença. La comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església la presideix Segovia (ECP), i en formen part les parlamentàries Judit Alcalá (PSC), Raquel Sans (ERC), Glòria Freixa (Junts), Basha Changue (CUP), Núria Lozano (comuns) i Matías Alonso (Cs).