El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insta el govern espanyol a dir "tota la veritat" sobre l'espionatge per part del CNI. El president veu "greu" que, com va sostenir el ministre de la Presidència, el PSOE no sabés que se li havia infectat el telèfon, però també assegura que "si ho sabien, és encara pitjor". Per això, reclama a l'executiu de Sánchez que "col·labori" amb la justícia i desclassifiqui "plenament" tots els documents. Aragonès, però, també deixa clar que l'espionatge no els farà "dimitir" de la negociació amb l'Estat per avançar cap a l'amnistia i l'autodeterminació. Precisament, sobre la llei, el president subratlla que és "prou robusta" per escapar a les interpretacions "esbiaixades" del jutge García Castellón.