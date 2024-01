El govern català aprovarà aquest dimarts, al Consell Executiu, la normativa que prohibirà a l'alumnat de primària (de 6 a 12 anys) fer servir els seus telèfons mòbils personals a l'aula. Els de secundària (de 12 a 16 anys) podran portar-los, però només es permetrà el seu ús quan el docent així ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. El document -que té com a origen les directrius aprovades pel Consell Escolar de Catalunya (CEC) al desembre- serà traslladat a les direccions escolars perquè ho incorporin a la seva normativa interna. L'ordre començarà a ser una realitat el curs vinent.

L'aprovació de la normativa catalana es produeix un dia abans que la 'consellera' d'Educació, Anna Simó, es reuneixi a Madrid amb la ministra Pilar Alegría i la resta de consellers per tractar la regulació que, en l'àmbit ministerial, tractarà de posar límit a l'ús en excés dels mòbils personals a les aules. No es tracta d'una llei específica sinó d'una posada en comú i una manera d'organitzar consensos, recorden fonts d'Educació.

Totes dues regulacions, de fet, van de la mà: prohibició de portar el mòbil a classe a primària mentre que a secundària es tindrà apagat i tan sols es traurà per a tasques acadèmiques concretes. I no sols Catalunya. Totes les autonomies que ho estan regulant, ho estan fent en la mateixa direcció. Euskadi, que fins ara havia estat poc inclinada a tenir una normativa, va anunciar fa dies que els col·legis i instituts hauran d'incloure pautes d'ús dels 'telèfons intel·ligents' abans que acabi l'any.

L'ordenança espanyola, basada en un document del Consell Escolar de l'Estat, inclou com a espais lliures de mòbils tant el pati com el menjador. És a dir, inclou tot l'horari lectiu. En tot cas, molts experts consideren que el veritable abús de les pantalles no es produeix en l'àmbit educatiu sinó en el familiar.

34 debats previs

La normativa catalana té el seu origen en el document aprovat al desembre pel Consell Escolar de Catalunya i remès al Govern. Es tracta d'un informe de 35 pàgines per al qual s'han celebrat 34 debats: 20 en centres educatius, 10 en Consells Territorials i quatre de diferents àmbits del CEC (de sindicats de docents a associacions de famílies).

Al novembre, el president Aragonès ja va anunciar en seu parlamentària que tots els centres educatius tindrien aquesta normativa vigent el curs que ve. De fet, un 53% dels col·legis i instituts ja tenen en marxa des d'aquest curs -o fins i tot abans- una normativa pròpia. No han esperat a les consignes oficials atès que l'abús dels telèfons personals per part de l'alumnat feia temps que s'havia tornat insostenible: des d'estudiants mirant d'amagat partits de futbol, fins a uns altres fent directes de TikTok.

Les famílies

Segons un estudi d'UNICEF i la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'edat mitjana del primer mòbil són els 11 anys. Concretament, 10,9 anys. Poc després de l'inici del curs, el moviment ciutadà Adolescència sense mòbil va encendre la seva metxa per tota Espanya i les famílies van començar a organitzar-se per retardar en la mesura que sigui possible el lliurament del primer 'telèfon intel·ligent' a nens i nenes. L'edat límit era, fa temps, l'entrada en l'institut (12 anys). No obstant això, cada vegada és més freqüent veure a alumnes de primària -fins i tot de 8 o 9 anys- amb un telèfon propi.

Sobre la regulació de l'ús del mòbil en els centres educatius, la professora de Psicologia en la Universitat Abat Oliba i portaveu d'Adolescència lliure de mòbils, Marina Fernández, va explicar fa dies que malgrat ser una norma estricta a primària té un punt calent a secundària. "No podem deixar aquesta regulació en mans de cada centre educatiu, ja que això genera moltes diferències i engrandeix bretxes ja existents", assegurava. Atès que el 63,7% de les famílies que compren el mòbil el fan per poder trucar als seus fills i que els truquin, des d'Adolescència lliure de mòbils treballen fer pedagogia sobre l'existència dels mòbils 'ximples', els que només serveixen per a trucar.