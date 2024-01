Els jardiners, enginyers agrònoms i paisatgistes no estan satisfets amb les mesures del Pla Especial de Sequera que el Govern va anunciar de cara a la fase d’emergència, que és «probable» que es decreti aviat al Sistema Ter-Llobregat, segons va avançar el mateix president Pere Aragonès.

El sector de les zones verdes exigia mantenir les restriccions previstes per a la fase d’excepcionalitat, que impedeixen regar la gespa, però permeten el reg de plantes i arbres. Tot i això, en emergència, la Conselleria d’Acció Climàtica només permetrà regar arbres i plantes amb aigua freàtica o aigua regenerada, és a dir, la que no competeix amb l’aigua de l’aixeta. Aquesta decisió ja suposa una flexibilització, ja que al principi el Govern no tenia previst autoritzar en emergència el reg de plantes.

Els professionals adverteixen que la prohibició del reg obre una primavera i un estiu plens de dificultats no només per a ells, sinó també per a les ciutats, que es quedaran sense refugis climàtics.

Així, adverteixen que, en primer lloc, molta gent pot perdre la feina durant els mesos entrants. Una altra dificultat, apunten, serà trobar aigua freàtica i aigua regenerada, amb les quals sí que es podrà regar. «Molts ajuntaments no ho tenen fàcil per recórrer a aquests recursos. I ja no parlem dels privats, que ho tindran complicat per comprar aigua regenerada o subterrània», diu David M. Gómez, director de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge. Barcelona, sense anar més lluny, està estudiant quins parcs salva i quins sacrifica amb el reg restringit a partir del febrer. Serà un gran canvi per a una ciutat que fa servir aigua de boca per al 80% del reg i que no té la infraestructura necessària per portar aigua freàtica o regenerada a tota la ciutat.

Refugi climàtic

Els jardiners han apuntat una tercera conseqüència de la manca de reg: el risc que la temperatura pugi, amb les zones verdes seques. «Està comprovat que la temperatura pot variar quatre graus per la presència o no d’arbres, arbustos i infraestructures verdes», remarca Gómez. Els arbres absorbeixen CO₂ i els espais plens de flora afavoreixen la salut física i mental de les persones, destaquen des de la fundació. Opinen que si ara es deixa de regar, a l’estiu alguns municipis es poden convertir en «bullents».

De tota l’aigua que es consumeix a les ciutats, «el reg suposa un 2,5%, amb la prohibició de regar la gespa», exposa Gómez. Aquesta dada inclou les zones verdes privades, que els jardiners consideren que s’haurien de continuar regant, ja que són importants per a la preservació de la biodiversitat urbana i la lluita contra el canvi climàtic. Quan l’emergència entri en vigor, només es permetrà regar amb aigua potable els arbres monumentals o singulars, tant en emergència 1, com en emergència 2, com en emergència 3.