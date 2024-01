El jutge de Barcelona que instrueix el denominat ‘cas Volhov’ ha prorrogat sis mesos més la investigació, que vincula l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb una suposada trama russa per afavorir la independència de Catalunya. Segons ha avançat ‘El Periódico’, el magistrat instructor hauria trobat “estretes relacions” entre alguns investigats de l’entorn de Puigdemont, com el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alay, l’empresari convergent Víctor Terradellas i l’informàtic Jaume Cabaní amb individus de nacionalitat russa, alemanya i italiana, alguns dels quals tenien càrrecs diplomàtics, tenien relacions amb els serveis secrets russos o amb l’extrema dreta.

El jutge constata que després de revisar part important de la documentació en les diferents peces de la causa ha trobat dades que confirmarien les “estretes relacions personals existents entre alguns dels investigats” amb persones de nacionalitat russa, alemanya o italiana, alguns d’ells mentre ocupaven càrrecs diplomàtics o relacions amb els serveis secrets russos, altres membres influents de partits polítics de l’extrema dreta alemanya o italiana.

En la interlocutòria es parla de dues reunions amb Terradellas i persones russes, una d’elles a la Casa dels Canonges en presència de Carles Puigdemont, just abans de la declaració unilateral d’independència al Parlament. El magistrat explica, a més, que el 28 de desembre passat va rebre al jutjat una carta anònima amb retalls de premsa elaborats per un equip d’investigació periodística internacional on es confirmaria aquesta trobada. Aquesta documentació també fa referència a l’oferiment de diversos milers de soldats i milions de dòlars a canvi que una Catalunya independent fos una Suïssa de les criptomonedes.

També consta acreditat, diu la interlocutòria, que Alay va tenir amb Boye una sèrie de converses per missatge que “revelen de manera inequívoca els seus contactes amb alts càrrecs del Kremlin”, abans i després de la DUI. En una d’elles es refereixen a la necessitat que l’expresident no critiqui l’actitud de Rússia i Bielorússia respecte al dissident rus Aleksei Navalni. Els contactes eren d’alt nivell, continua, perquè Terradellas tindria fins i tot coneixement de la intenció de Rússia d’envair Ucraïna. Un cop Terradellas va ser detingut, els contactes els hauria continuat Alay.

El jutge argumenta que necessita allargar la instrucció per la “complexitat de la causa”, perquè hi ha desenes de milers de folis de documentació administrativa adjunta i encara hi ha molta per revisar. A això li suma els “voluminosos informes remesos per la policia judicial”. “Resulta impossible acabar la instrucció, motiu pel qual procedeix mantenir la declaració de complexitat de la causa i la pròrroga de la instrucció per un termini de sis mesos a comptar des de l’1 de febrer del 2024”.