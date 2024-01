La mascareta deixarà de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris aquest dimarts a la mitjanit. El Departament de Salut ha decidit suprimir el seu ús obligatori donada la millora de la situació epidemiològica general, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos, com en persones amb símptomes compatibles amb malalties respiratòries si estan en espais compartits o mal ventilats o si entren en contacte amb persones vulnerables; i a les residències o centres sanitaris si hi apareixen símptomes. La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l'empitjorament de la situació.