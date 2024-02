La defensa de Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha demanat la recusació de Joaquín Aguirre, jutge instructor del 'cas Volhov', arran de l'entrevista concedida a la televisió alemanya ARD. En l'escrit presentat, la defensa al·lega com a motiu "la pèrdua absoluta d'imparcialitat" del magistrat durant l'entrevista, en la qual parla de la causa oberta que investiga. Gonzalo Boye destaca que en les afirmacions d'Aguirre no hi veu "el més mínim d'imparcialitat ni pudor" ni una tesi investigadora sinó "persecutòria". Per tot plegat, sol·licita que s'aparti l'instructor de la investigació.

De fet, l'advocat es mostra convençut que tard o d'hora es demostrarà que l'entrevista "ni tan sols va ser casual ni un acte d'irresponsabilitat" sinó "una cosa bastant més seriosa" i demana que s'emeti una ordre europea d'investigació per accedir als originals de l'entrevista. D'altra banda, en la petició de recusació també es refereix a altres mostres de "manca absoluta d'imparcialitat" i cita les manifestacions fetes pel magistrat recusat en la seva presa de declaració el maig del 2022 en les quals va afirmar que "Puigdemont es va cagar a les calces" o va titllar l'expresident de "dèbil i covard", entre altres expressions o insults. Boye, que també és advocat de Puigdemont, creu que el jutge es presenta "tal qual és i quina és la seva teoria persecutòria" així com les seves "formes" i subratlla una "delirant persecució" per part del magistrat així com una "clara orientació política". En l'escrit, la defensa recorda que la imparcialitat judicial és una exigència "obligada" derivada del Conveni Europeu de Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la UE i la Constitució i cita jurisprudència. Per tot plegat, l'advocat sosté que l'actuació d'Aguirre és "grollera" i "esperpèntica" que no només destrueix "l'aparença d'imparcialitat" sinó que resulta "perjudicial" per a la mateixa funció jurisdiccional.