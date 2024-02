El Govern ha decretat aquest dijous l’entrada en la fase d’emergència al sistema Ter-Llobregat, que afecta un total de 202 municipis (38 d'ells de la Catalunya central). Tanmateix, el Pla Especial de Sequera (PES) del Govern contempla tres nivells d’emergència en funció de quin sigui l’estat dels embassaments del sistema Ter-Llobregat. Ara com ara, els pantans que formen el sistema Ter-Llobregat (Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç), es troben en un 16,3%. Si les reserves continuen baixant, l’executiu aplicarà mesures més restrictives.

Amb l’entrada en vigor de la primera fase de l’emergència, els 202 municipis que beuen del sistema Ter-Llobregat hauran de reduir fins a 200 litres la dotació màxima d’aigua per habitant i dia -en fase de preemergència la dotació era de 210 litres-, una quantitat que pot baixar fins els 160 litres en cas que s’arribi al nivell més extrem de l’emergència.

Ús agrícola i industrial

Pel que fa als usos, l’emergència estableix la reducció del 80% del reg agrícola, del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials, i la reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg). En tots aquests casos, les dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents de depuradores d’aigües residuals, a càrrec de la persona usuària, sempre que existeixi disponibilitat de cabals. A més, les persones titulars d’aquests aprofitaments poden optar per proposar a l’ACA un pla d’estalvi i es pot resoldre un percentatge de reducció inferior, atenent a les particularitats de cada ús, les dotacions i l’eficiència del subministrament en condicions de normalitat i el grau d’afectació o interferència que les captacions de les explotacions suposen per als abastaments municipals del seu entorn.

Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència, poden establir limitacions o prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques o privades i en espais lúdics. Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus plans d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament. Així mateix, el Govern podrà establir excepcions puntuals a les limitacions o prohibicions per raons d’interès públic.

Piscines, gimnasos i camps de gespa

Per ara, en fase d’emergència 1, les piscines cobertes que estiguin incloses en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat es podran reomplir sempre que es redueixi el consum d’aigua de la resta d’instal·lacions amb altres mesures, com pot ser el tancament de les dutxes o la reducció de la pressió de l’aigua. La resta de piscines que no estan incloses dins aquest cens, com les privades, comunitàries o les dels hotels i balnearis, no es podran reomplir ni total ni parcialment.

En el cas de les piscines descobertes destinades a l’ús de l’esport federat, en la fase 1 de l’emergència, només podran reomplir-se si el centre tanca les dutxes per compensar el consum, ja que, segons ha apuntat l’executiu, l’aigua d’aquestes s’evapora molt més fàcilment.

En el cas del reg de camps de gespa destinats a l’esport federat, es permetrà el reg, però només amb aigua regenerada o freàtica que no competeixi contra l’abastament domiciliari. Així mateix, igual que en el cas de les piscines, l’aigua que es gasti en el reg s’haurà de compensar amb altres mesures d’estalvi dins les instal·lacions.

El Govern mantindrà algunes excepcions i sí que permetrà omplir o reomplir piscines destinades a l’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d’educació social o de la xarxa de serveis d’atenció social, així com les piscines destinades al bany de persones que tenen diagnosticada una alteració de conducta. Així mateix, les piscines d’aigua de mar que no estan connectades a la xarxa de subministrament també es podran reomplir.

Es permet el reg d’arbrat públic amb aigua regenerada o freàtica

En fase 1 d’emergència, es permetrà també el reg de l'arbrat públic, només amb aigua regenerada o freàtica, per evitar l'estrès hídric i que aquest caigui o mori, ja que es vol preservar també el seu ús com a refugis climàtics de cara a l'estiu.

Pel que fa les fonts ornamentals, llacs artificials, i altres elements d'ús estètic d'aigua, en emergència quedarà prohibit l'ompliment total o parcial, amb l’excepció d'aquelles basses que serveixen de refugi de fauna en perill d'extinció i de fauna destinada a la recuperació de les espècies autòctones en les masses d'aigua, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.

Ni dutxes a les platges, ni pistes de gel, ni les festes d'escuma, ni netejar el cotxe

Així mateix, queda prohibit l'ús de les dutxes de les platges, així com algunes activitats que impliquen l'ús d'aigua susceptible de consum humà, com ara les pistes de gel o les festes d'escuma. També es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua.

Moratòria a noves granges, hotels o càmpings

Amb l’emergència també entra en vigor la moratòria a noves activitats ramaderes, industrials o turístiques que fan un ús intensiu d'aigua, com ara granges, hotels o càmpings.

Tal com ja va anunciar l'executiu a finals de l'any passat, es tracta d'una moratòria, ja que no podran iniciar-se aquestes activitats -ni tampoc ampliar-ne d'existents- durant tot el temps que duri la fase d'emergència, però sí un cop se'n surti. Això sí, mentrestant, es podrà continuar avançant en els tràmits necessaris per preparar l'inici de l'activitat.