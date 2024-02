El Govern ha decretat aquest dijous l’entrada en fase d’emergència al sistema Ter-Llobregat, del qual depenen 202 municipis, 38 d'ells de la Catalunya central, i prop de 6 milions de persones. La mesura arriba després que l’executiu català convoqués de manera urgent la Comissió Interdepertamental de Sequera arran de la baixada de les reserves d’aigua dels pantans que formen l’àmbit.

Entre les mesures que entraran en vigor aquest divendres amb la nova fase, hi ha la reducció de la dotació d’aigua per habitant i dia a 200 litres, la restricció d’un 80% als usos agrícoles, d’un 25% en els usos industrials i d’un 25% en els recreatius.

Un total de 86 dels 202 municipis que formen part del sistema Ter-Llobregat sobrepassarien el límit de consum que tindran a partir d'ara si es mantinguessin les xifres del desembre, la data de dades més recents facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua. El màxim de despesa en litres per habitant i dia és de 200, per bé que aproximadament una cinquena part de les localitats afectades tenen un marge lleugerament més alt, perquè tenen consums industrials connectats a la xarxa d’abastament. Palau-solità i Plegamans, les Franqueses del Vallès, Granollers i Olesa de Montserrat són els municipis que es passaven de 200 litres al desembre però que no superen el seu límit en un escenari d'emergència, que és més elevat.

A partir d’aquest moment seran sis les unitats en emergència: embassaments del Ter, embassaments del Llobregat, sistema Ter Llobregat, embassaments de Riudecanyes i Darnius Boadella i l’aqüífer del Fluvià Muga. A la regió central, aquesta fase afecta 38 municipis. Consulta aquí les mesures i restriccions que entraran en vigor a partir d'aquest divendres.