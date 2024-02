La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmat que el seu partit prefereix el "risc" que en un moment determinat la llei d'amnistia es consideri no constitucional que haver deixat gent "abandonada". En una entrevista a 'Ser Catalunya' ha respost d'aquesta manera a la posició del PSOE, que considera que incorporar les esmenes de Junts suposaria restar-li solidesa jurídica i que el Tribunal Constitucional o la justícia europea tombés la llei. En canvi, Borràs ha rebutjat que l'amnistia sigui un "indult premium" i ha defensat que Junts vol salvar tothom. "No ens sentim legitimats per decidir qui entra i qui no entra a l'amnistia", ha afegit.

Borràs ha afirmat que el PSOE s'ha mogut molt en els últims mesos pel que fa a la llei d'amnistia però ha afegit que els jutges "es mouen encara més". I, en aquest sentit, ha denunciat un "desafiament" del poder judicial cap al legislatiu i una "guerra judicial". La presidenta de Junts ha admès que no estan sorpresos pels moviments de la cúpula judicial però ha defensat que no es pot deixar que la llei fracassi.

"Una llei no està feta fins que no està aprovada. Som inconformistes i no podem dir que és la millor llei en les circumstàncies que tenim", ha dit per argumentar el 'no' de Junts per forçar seguir negociant amb el PSOE. Segons ha apuntat Borràs, "no s'ha perdut res sinó que s'ha guanyat temps" en referència als 15 dies que hi ha ara per continuar negociant esmenes en el marc de la comissió de Justícia del Congrés.

Borràs ha posat en valor la importància de fer canvis a la llei per tal que tothom estigui emparat per l'amnistia i ha qüestionat que algú senti la "superioritat moral" per decidir qui hi entra i qui no quan tothom ha estat perseguit. "Jo no vull mirar a algú als ulls i que em digui que podria haver entrat a l'amnistia però com que us heu rendit no hi entro", ha afegit.