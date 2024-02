El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DGOC) ha publicat aquest divendres la resolució que fa efectiva l'entrada en fase d'emergència per sequera als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, que va decretar el Govern aquest dijous.

Amb aquesta publicació entren en vigor mesures com la reducció de la dotació d'aigua per habitant i dia a 200 litres, la restricció d'un 80% als usos agrícoles, d'un 25% en els usos industrials i d'un 25% en els recreatius. Aquestes mesures afecten prop de 6 milions de persones i inclou municipis com Barcelona, la seva àrea metropolitana, i part de la demarcació de Girona. A la regió central, hi ha 38 municipis afectats. Consulta'ls aquí.