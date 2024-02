Des de Junts per Catalunya veuen l’acord de claredat del president Pere Aragonès “més que aparcat: mort i enterrat”. En aquests termes s’ha expressat aquest dilluns el portaveu i vicepresident del partit, Josep Rius, després que en una entrevista a EFE el cap del Govern hagi aparcat la taula de partits catalans en detectar “maniobres curtterministes”. En resposta, en un missatge a X, Rius ha rebatut que “el tacticisme és impulsar un acord de claredat després de ser rebutjat pel Parlament per tapar el fracàs de la taula de diàleg PSOE-ERC”. I ha sentenciat: “Fracàs rere fracàs”.

En la seva entrevista amb EFE, el president Aragonès ha defensat que "una taula de partits ha de servir per a avançar" però ha lamentat la manca de propostes de la resta de partits. Per això, ha afegit, "veient maniobres curtterministes que s'estan produint, hi hauria el risc que anés cap enrere".