Les altes temperatures de les darreres setmanes i la sequera que pateixen les pinedes catalanes ha obligat al Departament d'Acció Climàtica a avançar el tractament contra la processionària. Els tècnics han comprovat com aquesta plaga ha començat el procés de baixar dels arbres abans del que habitualment ho feia, aprofitant les temperatures suaus "inusuals del mes de gener". De fet, des del Departament assenyalen que la processionària ha anat a més els darrers anys, coincidint amb el canvi climàtic i ja afecta 100.000 de les 800.000 hectàrees de pinedes que hi ha a Catalunya. El Solsonès, el Berguedà i el Bages són les comarques que més en tenen i llocs com l'Alta Garrotxa o el Ripollès han vist com ja és un fet habitual trobar-ne.