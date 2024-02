L'exconseller d'Interior Miquel Sàmper justifica la seva baixa de Junts per Catalunya com el pas "més coherent i congruent" davant les discrepàncies amb l'actual estratègia del partit. "És el més correcte, perquè els camins transitaven de forma molt diferent i feien la meva subsistència aquí dins molt incòmoda", ha assegurat Sàmper en declaracions a 'El món a RAC1'. El també advocat de l'exconseller exiliat Lluís Puig ha evitat qüestionar l'estratègia de Junts en la llei d'amnistia amb l'ànim de ser "constructiu" i s'ha limitat a dir que "tant de bo surti bé i millori la llei".

"En política s'ha de ser coherent i, quan algú no està a gust en algun lloc, el més prudent i sensat és no ser-hi", ha defensat Sàmper, que ha reblat: "No hi ha res més que això. No és una decisió contra ningú, ni a favor de ningú. És la meva decisió, presa des de fa molts mesos que ho estava rumiant".