La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha defensat aquest divendres la llei d'amnistia davant la Comissió de Venècia -delegació vinculada al Consell d'Europa que està de visita a Madrid convidada pel Senat- com una eina per "avançar en la resolució del conflicte polític". A la sortida de la reunió, Serret ha explicat als mitjans que ha traslladat als membres de la delegació que la voluntat principal de l'executiu català és "poder entrar en aquesta segona fase amb totes les garanties per poder trobar una solució democràtica amb el màxim de respecte a totes les parts i el màxim d'encaixada en tots els marcs legals estatals, europeus i internacionals".

Serret ha considerat que per a aquesta segona fase de negociació que impulsa el Govern -una fase que inclou un referèndum pactat sobre el futur polític de Catalunya- és "necessària" la llei d'amnistia. Una llei que, segons la consellera, és "sòlida", tant pel fet que és una eina "reconeguda en tots els conflictes polítics" com perquè és fruit d'un "acord molt ampli, de molts partits plurals, al Congrés dels Diputats". "És una llei singular -ha admès Serret- però respon a un interès general", que és "avançar per poder entrar al cor del conflicte" i trobar-hi una "solució democràtica", ha reblat la titular de la cartera catalana d'Acció Exterior.