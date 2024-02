L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que "qualsevol Estat democràtic emprendria accions contundents per enviar a la presó els autors intel·lectuals i els senyors X" de l'operació Catalunya.

En un missatge a X, Puigdemont ha respost a les declaracions del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què ha assegurat que "la policia patriòtica ha estat el càncer més gran de l'estat de dret en matèria de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

L'operació Catalunya fa referència a la presumpta existència des de l'any 2012 d'una organització integrada per membres de la Policia, del Govern de Mariano Rajoy i del PP que duia a terme pràctiques contra independentistes catalans.

"Amb la informació de què es disposa, coneguda per jutges que casualment no mouen ni un dit, qualsevol Estat democràtic emprendria accions contundents per enviar a la presó els autors intel·lectuals i tots els senyors X d'aquesta trama. Perquè aquesta sí que és una trama real, i aquesta sí que és una amenaça a la democràcia. També a la democràcia europea, perquè un càncer a l'estat de dret d'un dels seus països membres dinamita els fonaments de la UE.", ha assenyalat l'expresident a X.