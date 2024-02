Per primer cop en la història, el Govern ha avançat quatre mesos l'operatiu d'estiu del Grup de Prevenció d'Incendis Forestals (GPIF) per la situació "extraordinària" de sequera a tot el país. El dispositiu, en marxa aquesta setmana, dobla els efectius – de 30 persones a 60- per tasques de prevenció, vigilància i primeres intervencions i amb 8 bases de sortida a tot el territori. "Això no havia passat mai", ha explicat la directora general de Boscos d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas, tot remarcant que els arbres "estan al límit" per la falta de pluges en els darrers 3 anys. Aquest cap de setmana s'hi sumarà el vent de ponent i mestral des de la Catalunya Central en avall i es demana extremar precaucions.