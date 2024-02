L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha estat proclamada candidata del partit a les eleccions europees del 9 de juny. L'executiva dels republicans havia proposat el seu nom i no s'ha formalitzat cap altra candidatura. Riba va fer el salt a la política el 2019 amb l'objectiu de portar la veu dels represaliats i els seus familiars a Europa i denunciar la vulneració de drets fonamentals a l'estat espanyol. Ara, com a cap de llista, continuarà treballant pels "drets socials, civils i polítics i defensar Catalunya". Riba ja formava part de la candidatura encapçalada per Oriol Junqueras en les últimes eleccions europees del 2019. L'eurodiputada és pedagoga i activista pels drets civils i polítics.

Pel que fa a la seva feina en la darrera legislatura, ERC destaca el seu paper com a negociadora en nom dels Verds/ALE en la directiva sobre la violència contra les dones; la defensa pel reconeixement del català a les institucions europees; així com el paper exercit com a vicepresidenta de la Comissió d'investigació per l’ús del programari espia Pegasus.