El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartat formar un govern amb el PSC després de les pròximes eleccions previstes per al febrer del 2025. "Tenim models molt diferents", ha dit en una entrevista a RTVE. En canvi, no ha estat tan taxatiu en ser preguntat per la possibilitat de repetir un govern amb Junts. "Sempre necessitarem fer acords en l'àmbit del Parlament i hi ha molts àmbits en què coincidim amb Junts. En aquesta vida es poden descartar poques coses", ha afegit. Així doncs, Aragonès ha volgut marcar distàncies amb els socialistes catalans després d'arribar a un acord per als pressupostos. D'altra banda, ha assegurat que la previsió és fer la taula de diàleg amb el govern espanyol abans de Setmana Santa.

En relació a la taula de diàleg, Aragonès ha defensat que "ha de ser amb contingut" perquè de fotografies ja n'hi ha moltes. "Una taula de negociació buida no em serveix. L'objectiu és avançar, no fer una foto", ha insistit. De moment, no hi ha una data fixada.

Pel que fa a la llei d'amnistia, ha afirmat que ja hi ha un "acord polític" i, per tant, ha defensat que "l'acord tècnic ha de ser possible". En aquest sentit, ha afirmat que "no entendria" que Junts votés en contra de la llei. Preguntat per si té previst reunir-se amb Carles Puigdemont per desencallar un acord sobre l'amnistia, Aragonès ha respost que "si va d'una conversa entre dues persones, aquest no serà el problema" però ha afegit que "ara no estem aquí".

En relació a les protestes dels pagesos, ha mostrat el seu suport al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i ha lamentat que s'hagi anat a protestar davant el domicili del conseller. Després de defensar que el Govern ha decidit les polítiques d'acord amb el sector, també ha recordat que hi ha qüestions que es protesten que "malauradament" no depenen de la Generalitat, sinó de la Unió Europea o del govern espanyol.