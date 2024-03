El president del Govern, Pere Aragonès, ha dit als pagesos que "és millor prometre poc i complir-ho tot". Durant l'inici del debat del ple monogràfic sobre pagesia, aquest dimarts a la tarda al Parlament, Aragonès s'ha compromès a complir amb tot allò que digui que farà. Si bé ha constatat que hi ha molts aspectes que no estan a les mans de la Generalitat, com ara l'aplicació de l'Estat de la política agrària comuna (PAC).

De fet, el president ha demanat a la Moncloa que modifiqui tant la llei de la cadena alimentària com la PAC. En aquesta línia, el cap de l'executiu ha subratllat que no es vol "desentendre" de res, sinó complir amb el que està a les seves mans, i lluitar per canviar tot el que no depengui d'ell.