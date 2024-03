Més de 250.000 dones han descarregat el codi QR per al material menstrual gratuït els primers tres dies de la campanya 'La meva regla, les meves regles' que impulsa el Departament d'Igualtat i Feminismes. La consellera Tània Verge ho ha explicat des de Sitges, on també ha dit que 110.000 dones ja s'han adreçat a les farmàcies a buscar el material. Fins ara s'han entregat 59.000 productes i hi ha prop de 58.000 reserves per recollir-lo en els pròxims dies. Les calces menstruals és el més sol·licitat, amb el 48,2% del total, seguit de la copa menstrual, amb un 34,1%, i de les compreses de tela amb un 17,7%. Per franges d'edat, les dones d'entre 40 i 49 anys són les que més han aprofitat la campanya aquests tres primers dies.

Verge ha destacat "l'èxit rotund" d'una acció que "permet cuidar la salut, cuidar el planeta i estalviar", atès que el material que s'entrega és reutilitzable. També possibilita "combatre la pobresa menstrual", perquè ajuda a que "menstruar no sigui una despesa extra per a les dones". Si les dones d'entre 40 i 49 anys són les que més han atès la crida de la campanya en els tres primers dies de funcionament amb un 27,9% del total, les que tenen entre 30 i 39 anys les segueixen en segona posició, amb un 27,2%. Per darrere, les de 20 a 29 anys amb un 21%, les de 50 a 60 amb un 13,15% i les de 10 a 19 amb un 10,9%. "Estem obrint una conversa social molt temps silenciada, fins i tot estigmatitzada, perquè aquests processos tan naturals com la menstruació i el climateri ocupin ara un espai en moltes converses i s'acabin els tabús que encara persisteixen", ha celebrat Verge. La consellera també ha destacat l'adhesió a la campanya de la "pràctica totalitat" de les farmàcies del país, que alhora aporten un servei de pedagogia per orientar les persones que van a buscar el material sobre la seva utilització. "Avui Catalunya és un país més just. Estem garantir el dret a l'equitat menstrual", ha afegit la titular de la cartera d'Igualtat i Feminismes, que ha subratllat, a més, que aquest dret "ha vingut per quedar-se".