La campanya d’immunització contra la bronquiolitis que es va posar en marxa el 2 d’octubre de 2023 a Catalunya ha aconseguit uns resultats excel·lents i ha mostrat alhora l'efectivitat del nirsevimab. La immunització ha reduït un 90% els ingressos de nadons infectats a les unitats de cures intensives; les hospitalitzacions han baixat un 87%; les infeccions pel virus respiratori sincicial (VRS) un 68,9%; les visites d’urgència hospitalàries un 55,5%, i les bronquiolitis assistides a l’atenció primària, un 48,1%. La cobertura de la immunització dels nadons fins els 6 mesos contra el virus respiratori sincicial (VRS) és del 87,2%.

Els seus resultats han evidenciat que és clau en l’impacte que la bronquiolitis pot tenir en els més petits, ja que els protegeix immunològicament i anatòmicament pels danys pulmonars que poden patir si passen la malaltia.

Així es desprèn de l’estudi de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que està accessible en prepint a la prestigiosa revista científica ‘The Lancet’. En aquests moments està en revisió, pendent de l'acceptació per a la seva publicació. Aquesta anàlisi retrospectiva abraça de l'1 d'octubre de 2023 fins al 31 de gener de 2024, incloent tots els nadons nascuts entre l’abril i el setembre de 2023, que eren elegibles per a la immunització amb nirsevimab.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que “l’esforç per fer possible la immunització pel VRS, liderat per les infermeres, ha donat molt bons resultats” i ha subratllat que “es mostra l’èxit de la mesura que diferencia d’altres països de l’entorn i que posa el sistema sanitari català, un cop més, al capdavant dels principals sistema sanitaris del món”.

El VRS és un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys. Per això, el Departament ha fet un esforç important per pal·liar aquest problema de salut pública.

Salut va distribuir 65.000 dosis als centres d’atenció primària amb pediatria i hospitals de Catalunya per fer front al VRS i serviran per cobrir tota la demanda que hi hagi en nadons menors de 6 mesos que neixin fins a març de 2024. El pressupost global és de 14,1 milions d’euros, un increment necessari per afrontar una immunització que és nova dins del sistema de salut.

La immunització es realitza als centres d’atenció primària per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 (les famílies han rebut un SMS informatiu per demanar cita al CAP) i en els centres hospitalaris als que neixin entre els mesos d’octubre de 2023 i març de 2024 abans de l’alta hospitalària. També s’immunitzen els infants d’alt risc davant la seva segona temporada.

Amb la immunització contra el VRS complementària a l’ampliació del calendari de vacunacions sistemàtiques d’aquests anys, Catalunya és pionera globalment i suposa un esforç molt important en la prevenció de la infecció i les seves complicacions en els infants.

La infecció per VRS clínicament pot tenir diverses manifestacions, depenent de l’edat del pacient i del seu estat immunitari, generant des de quadres de vies respiratòries altes banals o inaparents tipus refredat comú, fins a episodis de bronquiolitis o pneumònies en lactants que solen ser més greus durant els primers mesos de vida i poden ser especialment importants en prematurs. S’estima que el VRS és el responsable d’un 80% del total de quadres de bronquiolitis hospitalàries i d’un 25% de les pneumònies en els menors d’un any.

La importància del VRS a l'edat pediàtrica rau en el fet que és el causant de la majoria de les bronquiolitis i pneumònies dels infants per sota dels dos anys de vida. Es calcula que un 11-19% dels lactants patirà bronquiolitis el primer any de vida. Aquesta bronquiolitis ocasiona l'hospitalització d'aproximadament en un 1% dels casos. La mortalitat és inferior a l'1%, encara que en grups de risc pot arribar al 3%.

S’estima que l’any passat, a Catalunya, el VRS va causar 7.523 bronquiolitis en menors d’un any, amb 1.058 hospitalitzacions (662 en llits convencionals i 396 en UCI), amb un cost aproximat que supera els 18 milions d’euros.

En l'àmbit mundial, s'estima que el VRS causa prop de 34 milions d'episodis d'infeccions respiratòries agudes baixes en infants menors de cinc anys, la qual cosa representa al voltant de 3,4 milions d'hospitalitzacions per any.

La incidència del VRS cursa amb un patró estacional d’octubre a març i és tan freqüent que la majoria dels infants ja s'ha infectat amb el virus aproximadament als 2 anys. El virus respiratori sincicial també pot infectar els adults.

Fins al 2023, no es disposava de cap mesura preventiva autoritzada per al seu ús a tots els nadons, i cal tenir en compte que el tractament per a la infecció per VRS és principalment de suport, i en casos més greus pot ser necessari el suport respiratori amb oxigen suplementari.

Catalunya en aquests moments disposa d’un dels calendaris de vacunació més complets que inclou recomanacions per a totes les etapes de la vida, i amb la incorporació de la immunització contra el VRS disposarà d’una de les recomanacions d’immunització més avançades a escala global.

Les recomanacions de vacunacions i immunitzacions a Catalunya inclouen les vacunes i fàrmacs més adequats per a la situació epidemiològica en el moment més adient. S’estima que a Catalunya les vacunes de calendari cada any estalvien més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions.