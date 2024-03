Albiach, a Aragonès: "Si rectifica i diu clarament que atura el Hard Rock, retirem l'esmena. Depèn de vostè"

Els comuns avisen el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que si no es compromet a aturar el Hard Rock, mantindran la seva esmena a la totalitat als pressupostos. "Si rectifica i diu clarament que atura el Hard Rock, retirem l'esmena. Encara és possible i depèn de vostè", ha subratllat la líder dels comuns, Jéssica Albiach, durant el ple per votar les esmenes dels grups parlamentaris. La presidenta del grup ha remarcat que negociaran fins a l'últim minut, però ha admès que no li sembla que el Govern "es mogui". Precisament per això Albiach ha promès a entitats i sectors professionals que preveiessin millores amb el pressupost que si el Govern les presenta via modificacions de crèdit o decret, els comuns hi donaran suport.

La líder d'En Comú Podem també ha assenyalat que dels quatre grups amb qui podia arribar a acords –PSC, Junts, CUP i comuns-, Aragonès només ho hagi fet amb el PSC. "I això no és culpa dels comuns, la CUP ni de Junts; és responsabilitat d'un president que no té un model clar, que és incapaç d'arribar a acords i que es pensa que té majoria absoluta i no és així", li ha recriminat.

Durant la seva intervenció la dirigent dels comuns ha remarcat que el Govern no pot "cedir davant els interessos especulatius, 'lobbies', el joc i La Caixa" i ha criticat que Aragonès no estigui disposat a aturar el Hard Rock. Albiach ha remarcat que seria el casino més gran d'Europa i que contindria 300 taules de joc i 1.200 màquines escurabutxaques.

A més, ha assenyalat que gràcies a una llei aprovada el 2014 amb el suport de CiU, PSC i PPC, els impostos als casinos baixarien fins al 10% un cop comencés a funcionar el macroprojecte, mentre que ara estan com a màxim al 55%. La dirigent d'ECP ha remarcat que això implicaria tenir la mateixa fiscalitat en el joc que Macau i Singapur, les més baixes del món.

Les propostes del Govern sobre el Hard Rock

D'altra banda, Albiach ha criticat que el Govern hagi filtrat algunes de les propostes que els va fer en les reunions del dimarts sobre el Hard Rock. Segons els comuns, l'executiu els va proposar "estudiar el compliment" d'una proposta de resolució aprovada pel Parlament que podria permetre aplicar una moratòria al Hard Rock, ja que atura el planejament urbanístic de complexes que utilitzin 100 litres d'aigua per persona i dia.

També els va plantejar aprovar un decret amb nous criteris de planificació del joc, però Albiach ha assenyalat que és "una trampa" perquè no afecta el Hard Rock, ja que exclouria casinos i bingos en el no atorgament de noves autoritzacions de salons de joc.

La darrera proposta del Govern als comuns, que li va plantejar Aragonès a Albiach durant la trobada que van tenir a la tarda, consistia en constituir un grup de treball per estudiar la fiscalitat en matèria de joc a la resta de països europeus. "No tinc paraules, és un brindis al sol i paper mullat. Demano respecte a la intel·ligència, i si no és a la nostra com a mínim que sigui a la dels ciutadans", ha subratllat.

Pressions a través de Madrid

Albiach també ha retret a Aragonès que "es pensi que els pressupostos es decideixin a Madrid". Després que des d'ERC plantegessin la possibilitat de pressionar En Comú Podem a través de Sumar a Madrid, vinculant els comptes catalans amb els estatals, la líder dels comuns ha remarcat que està "decebuda". "Que sent d'un partit català i independentista es pensi que a mi em pot trucar algú de Madrid per dir-me el que he de votar al Parlament és com a mínim decebedor i inaudit. A nosaltres no ens mana Madrid ni La Caixa, no sé si tothom pot dir el mateix", ha sentenciat.

Pel que fa a les carpetes socials, els comuns han insistit que la proposta del Govern se segueix quedant curta i és poc "ambiciosa", i han remarcat que és insuficient en partides com la d'habitatge, la d'educació o la de salut.

Rèplica a ERC

Durant el seu torn, que ha estat posterior al d'En Comú Podem, la portaveu del grup parlamentari d'ERC, Marta Vilalta, ha denunciat el "bloqueig" dels comuns als pressupostos per "càlculs electoralistes" i ha dit que el Hard Rock és "una excusa". Al torn de rèplica Albiach li ha recriminat el to. "Era una intervenció on estenia la mà? Diria que no. Més aviat era una intervenció on atacava els possibles socis", ha criticat, un comentari que ha rebut aplaudiments dels diputats dels comuns però també dels de Junts.

Segons Albiach, la intervenció ha sigut "una demostració de la seva manera i estratègia per negociar" que creu que es basa en "pressionar, amenaçar i fer xantatge". A més, ha insistit que si no hi ha pressupostos és per responsabilitat del Govern i l'ha acusat d'actuar com si tingués majoria absoluta.