Una víctima d'un projectil de foam dels Mossos, indemnitzada amb 70.000 euros

El Govern ha acceptat indemnitzar amb 69.218 euros a una dona que va resultar ferida durant les protestes contra la sentència del 'procés', l'octubre del 2019 a Barcelona, arran de l'impacte d'un projectil de foam dels Mossos d'Esquadra. Segons ha avançat 'El País' i ha confirmat l'ACN, el Departament d'Interior ha assumit el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat en què defensava que el cos policial va actuar de manera desproporcionada. L'informe de la comissió assenyalava que un dels projectils disparats va impactar al cap d'una dona en una zona on no es produïen aldarulls i va descartar que aquesta actués amb "imprudència", motiu pel qual la comissió va proposar una indemnització de prop de 70.000 euros.

En un primer moment, Interior plantejava rebaixar la indemnització a 30.000 euros. Tanmateix, el departament ha descartat finalment que la víctima actués amb "imprudència", tal com defensava en un inici.

D'aquesta manera, Interior considera acreditat amb les proves aportades per la víctima que els antidisturbis dels Mossos van actuar en el lloc on es trobava ella durant la nit del 18 d'octubre de 2019. Segons conclou el departament, no es pot acreditar que en el punt concret on es va disparar el projectil hi hagués disturbis i que la víctima es quedés allà en un "context de perill". En un primer moment, Interior defensava que la dona s'havia exposat a una "situació de risc" i que no havia adoptat mesures d'autoprotecció davant una situació "altament conflictiva".

Com a conseqüència del tret de foam, la víctima va patir un traumatisme cranioencefàlic, va perdre el 80% d'audició en una orella i pateix epilèpsia crònica. Ella demanava 200.000 euros d'indemnització per les seqüeles derivades del traumatisme.