Troben les claus de la sensibilitat als fàrmacs que modifiquen el genoma de malalties malignes de la sang

Un estudiliderat pel director de l'Institut Josep Carreras, el doctor Manel Esteller, descriu les claus de la sensibilitat als fàrmacs que modifiquen el genoma en malalties malignes de la sang. El treball mostra com el mapa de la metilació de l'ADN en un tipus comú de càncer de la sang, la síndrome mielodisplàstica, prediu si el pacient respondrà al tractament. Aquest tipus de càncer pot progressar a leucèmia mieloblàstica agusa, una malaltia més greu. El descobriment podria ajudar a detectar de manera precoç les persones que tindrien resistències als fàrmacs desmetilants i començar a dissenyar o administrar tractaments alternatius.

Existeixen molts gens anticàncer que en els tumors humans deixen d'estar actius i això els impedeix dur a terme la seva funció protectora contra la transformació de les cèl·lules. Un dels principals mecanismes que utilitza la cèl·lula cancerosa per silenciar aquests gens és afegir una modificació química anomenada metilació. Això provoca la pèrdua d'expressió del gen. Com es tracta d'una addició d'un simple grup metil, s'han dissenyat fàrmacs que esborren aquest senyal i s'ha aprovat el seu ús en càncer. La principal aplicació d'aquests medicaments ha estat en les malalties malignes de la sang, com les leucèmies.

Ara, l'article d'Esteller mostra com el mapa de la metilació de l'ADN en una leucèmia comuna prediu si el pacient respondrà o no al tractament. A l'estudi han col·laborat també els grups dels doctors Lurdes Zamora, Blanca Xicoy i Francesc Solé de l'Institut Josep Carreras, així com investigadors de l'Hospital Vall d'Hebron i la Universitat de Bolonya.

La recerca ha analitzat prop d'un milió de senyals de metilació del genoma en pacients afectats per la síndrome mielodisplàsatica i que han estat tractats amb el fàrmac desmetilant. Els investigadors han trobat una "empremta dactilar" epigenètica que s'associa a una bona resposta clínica a aquests medicaments i que pot ajudar a detectar de manera precoç les persones que tindrien resistències i començar a dissenyar o administrar tractaments alternatius, segons ha explicat Esteller.

Es van detectar patrons generals lligats a l'eficàcia del fàrmac hipometilant però també gens en solitari. Això podria facilitar el desenvolupament de biomarcadors ràpids i relativament barats per seleccionar els pacients que responen al tractament i preparar estratègies de rescat per la resta.

Esteller ha apuntat que els gens trobat els donen pistes dels mecanismes implicats en la sensibilitat a aquests agents hipometilants. Alguns són gens supressors tumorals que es "desperten" per inhibir la proliferació de tumors. En altres casos però, la reactivació de gens pel fàrmac segurament produeix proteïnes i altres molècules que alerten el sistema immune perquè lluiti contra la malaltia.

Per a l'investigador, els resultats donen encara més suport a l'ús de la immunoteràpia contra el càncer. Ha afegit que aquesta funcionarà encara millor combinada amb l'ús de fàrmacs epigenètics, com els medicaments desmetilants inclosos a l'estudi.

El treball s'ha publicat a la revista 'British Journal of Haematology'.