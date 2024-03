L'aigua de l'aixeta de Barcelona no serà potable a l'estiu si continua sense ploure

Si les pròximes setmanes no es repeteixen episodis de pluja com el del cap de setmana passat, la regió metropolitana de Barcelona es dirigeix cap a un escenari límit mai vist. Segons ha pogut saber El Periódico, diari del grup, tant l'Administració com les operadores d'aigua es preparen davant de la possibilitat que l'aigua de l'aixeta superi algun dels indicadors fixats pel Reial decret 3/2023. Si això passa, l'aigua no es podrà catalogar com a potable.

És cert que, després de les darreres precipitacions, les reserves han crescut. Els embassaments han recuperat volum i ara disposen d'un mes extra de marge. Tot i això, s'acosta la calor i començarà la temporada de reg per al sector agrícola. Per això, perilla la qualitat de l'aigua que abasteix Barcelona i els seus voltants.

Quins són els motius que posen en perill l'estat òptim de l'aigua? Es barregen diversos factors. En primer lloc, segons apunten fonts coneixedores de la situació, és clau tenir en compte que cada cop baixa menys aigua procedent dels embassaments (l'aigua de millor qualitat). Això fa que els contaminants, com que hi hagi menys quantitat d'aigua, estiguin més concentrats.

Miren López d'Alda, investigadora del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), detalla que tant pot ser un inconvenient l'alta presència de matèria orgànica o fangs com l'excés de substàncies que s'utilitzen per a la desinfecció: "Això afecta tant l'aigua dels embassaments com a l'aigua dels aqüífers. Tot i que disposem de punts de tractament d'última generació, pot ser que no s'aconsegueixi potabilitzar tota l'aigua".

Fins ara, tant les potabilitzadores de l'àmbit del Ter com les del Llobregat (els dos rius que actuen com a aixetes de Barcelona) han pogut tractar l'aigua que els arribava. Però malgrat les millores constants, tot té un límit.

Pel que fa al Ter (pantans de Sau i Susqueda), la planta de Cardedeu està pendent de les obres de millora que han de permetre potabilitzar tota l'aigua amb més garanties. El Govern ja s'ha compromès a tirar endavant aquestes feines, però no estaran acabades abans d'estiu. En el cas del Llobregat la situació és una mica més complexa. Les principals potabilitzadores són a Abrera i a Sant Joan Despí (aquesta és una de les més modernes i avançades d'Europa).

Aqüífer en perill

A Sant Joan Despí, es capta el recurs del cabal del riu. I què conté aquest cabal? Una barreja d'aigua procedent dels embassaments i aigua regenerada (aigua residual sanejada amb un tractament extra) que es bomba des del Prat de Llobregat. El problema és que com que baixa poca aigua per la llera del riu, l'aigua regenerada es dilueix poc i, per tant, és més difícil de potabilitzar, perquè té pitjor qualitat que l'aigua que ve dels pantans.

A aquest obstacle, cal afegir-hi una altra variable: el cabal del riu, abans que es barregi amb la regenerada, inclou aigua procedent de les depuradores de Monistrol, Abrera i Martorell. Aquesta aigua, de menor qualitat que la regenerada, ha estat sanejada per tornar-la a abocar al medi natural, per la qual cosa no contribueix a millorar la situació.

Tot aquest còctel fa que sovint l'aigua captada per la potabilitzadora sigui un autèntic repte per a aquesta planta tan avançada. De cada metre cúbic que entra a l'edifici, només un 25% procedeix dels embassaments. Un altre 25% surt de les depuradores i el 50% restant de la regeneradora del Prat. I què es fa, doncs? Si l'aigua no arriba als nivells suficients, s'hi afegeix una porció d'aigua de l'aqüífer del Llobregat (aigua subterrània) perquè la barreja inicial quedi més diluïda i compleixi els requisits necessaris per distribuir-la.

Tot i això, l'actual crisi hídrica està complicant també les coses a les masses d'aigua subterrània (tant a l'aqüífer del delta del Llobregat com al de la Vall Baixa), que pateixen una intrusió salina que es preveu que vagi més si l'aqüífer, sota mínims, continua sense recarregar-se per la manca de pluges.

Podria arribar un moment en què l'aigua que actua com a "pulmó" per a aquesta planta sigui inservible. La potabilitzadora de Sant Joan Despí, igual que la de Cardedeu, ja ha comprat noves membranes i ha adquirit més filtres de carbó actiu. Tot i això, és possible que, si no plou, a l'estiu totes aquestes millores no siguin suficients.

Avís a la població

Els problemes poden aparèixer tant a Barcelona com a alguna de les localitats del sistema Ter-Llobregat. També pot passar a municipis que s'abasteixen amb els seus propis recursos, com va passar a Ripoll i Campdevànol. A hores d'ara, totes les companyies subministradores i també l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han intensificat les supervisions per detectar ràpidament les incidències.

Com s'actuaria si l'aigua fos declarada no potable a Barcelona? Segons ha confirmat a El Periódico, el Departament de Salut ja ha tingut reunions en què se'ls ha plantejat aquest escenari fins ara inimaginable. És important aclarir que l'aigua es podria qualificar com a no apta per al consum humà, però que no suposaria un risc per a la salut. "En cap cas parlaríem de grans incompliments. Si aquesta aigua es begués, no hi hauria perill sanitari per a la població. Però no es podria considerar potable perquè superaria algun dels llindars marcats per la llei, per exemple en clorurs o trihalometans", assegura López d'Alda.

Com ha passat en altres municipis, s'advertiria els ciutadans que és recomanable no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.

Què es podria fer sobre això per resoldre una incidència tan important com aquesta, que afectaria milions de persones? Disposar d'una altra aigua de més qualitat (vaixells, embassaments, rius, dessalinitzadores?) que permetés diluir la que no té tan bon estat perquè les dades no excedeixin els límits permesos.

A mitjà termini, hi ha inversions a l'àmbit del Besòs que han de servir perquè Barcelona disposi de més aigua, a més d'obres de millora en potabilitzadores com la de Cardedeu, que han de servir per garantir el tractament de l'aigua.