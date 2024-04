Aragonès, després del 'no' de la Moncloa al referèndum: "Impossible no surt al nostre diccionari"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicat el govern espanyol després que ja hagi rebutjat la proposta de fer un referèndum a través de l'article 92 de la Constitució. "És el mateix govern que deia 'no' al traspàs de Rodalies, al traspàs de l'ingrés mínim vital i al traspàs de l'amnistia, i ara són una realitat", ha subratllat en una intervenció a l'inici del Consell Nacional d'ERC. "Diuen que és impossible però a ERC sabem que impossible no surt al nostre diccionari; el farem possible si ho vol la ciutadania de Catalunya", ha remarcat Aragonès, que ha insistit que aconseguiran fer-lo "realitat" amb "perseverança, treball i dirigint-se al conjunt dels catalans".

Aragonès ha replicat així a la Moncloa aprofitant una intervenció a l'inici del Consell Nacional durant el qual s'han validat les llistes per a les eleccions catalanes. Sobre aquests comicis, Aragonès ha subratllat que la ciutadania haurà de "triar" entre votar ERC o "votar els que davant les dificultats quan hi ha uns pressupostos decideixen no votar-los; votar els qui davant les dificultats decideixen abandonar el Govern o votar els qui no defensaran els interessos del país i actuaran com a delegats de la Moncloa", en referència a comuns, Junts i PSC, respectivament.

"Vol que Catalunya sigui un Estat independent?"

El president de la Generalitat ha fet públic aquest dimarts l'informe que l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) ha elaborat sobre la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. El document, que Aragonès ha presentat al Consell Executiu, proposa que la consulta sigui pactada amb l'Estat i que es convoqui mitjançant l'article 92 de la Constitució, ja que es tracta d'una decisió política de transcendència especial. El referèndum s'hauria de circumscriure a Catalunya i tindria la següent pregunta: "Voleu que Catalunya sigui un Estat independent?"

En una compareixença al Palau Centelles, seu de l'IEA, Aragonès ha donat a conèixer el contingut de l'informe a la premsa i ha defensat que és "sòlid" i "una eina per tornar a obrir camí". "No som davant d'un impossible", ha dit el president, que ha subratllat que l'article 92 de la Constitució "permet que es pugui celebrar directament el referèndum sense cap mena de modificació legislativa".

Tot i que ha insistit que no és l'única via que permetria celebrar la consulta, ha afegit que el document conegut aquest dimarts "pot ser de gran utilitat per afrontar la nova etapa de les negociacions amb l'Estat". S'hi planteja una pregunta binària i "inequívocament clara" en una consulta sense un mínim de participació previst.

El Consell Acadèmic per l’Acord de Claredat va entregar el passat 16 d'octubre el seu informe a Aragonès, que va encarregar-ne un de nou a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern perquè concretés els instruments jurídics per poder celebrar un referèndum a partir de les consideracions del primer document i quines característiques hauria de tenir la consulta.

La Moncloa tanca la porta a la proposta

La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha tancat la porta a la proposta d'Aragonès. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Alegría ha apuntat que la proposta se circumscriu en l'àmbit electoral del 12-M. "La posició que ha traslladat Aragonès és la seva posició, però no és en absolut la d'aquest govern, i menys la de la majoria de la societat catalana", ha dit. Segons Alegría, la proposta del president de la Generalitat "va en contra" de l'aposta del seu govern per la "unitat, el retrobament i l'avenç" de Catalunya i Espanya. Una política, ha afegit, que té el suport "de la majoria de la societat catalana".

Segons Alegría, la proposta d'Aragonès "no està en absolut al full de ruta del govern" espanyol, que passa per "la unitat, el retrobament i la concòrdia". "Unes polítiques que han estat avalades clarament per la societat catalana", ha dit.

També ha negat que la petició pugui afectar la legislatura espanyola. "Som conscients que la majoria parlamentària passa pel diàleg amb diferents grups", i "continuarem amb un diàleg constructiu per aplicar lleis i mesures que millorin la vida de la gent".