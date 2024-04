El Govern descarta l'entrada en la fase 2 d'emergència però manté les restriccions actuals durant l'estiu

El Govern ha descartat l'entrada en la fase 2 d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, però preveu mantenir les restriccions actuals durant l'estiu. Després que les pluges de les darreres setmanes hagin provocat un augment de les reserves d'aigua als embassaments del territori, l'executiu català ha assegurat que de cara els propers mesos no serà necessari endurir les mesures per assegurar l'abastiment. "No hi haurà ni més, ni menys restriccions", ha afirmat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS). Tot i l'augment de les reserves, l'executiu ha demanat que no "s'instal·li" la percepció que el país ha deixat d'estar en una situació "d'extrema sequera".

"Ens mantindrem en la fase 1 d'emergència a la major part del territori i de cara l'estiu no caldrà afegir noves restriccions, però això no treu que hem de ser conscients que estem en una fase complicada, les reserves continuen sent molt baixes", ha alertat Plaja en roda de premsa aquest dijous.

Segons les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona i la seva àrea metropolitana i part de Girona, es troben en un 17,8% de la seva capacitat, amb gairebé 109 hm³ acumulats. Fa un mes es trobaven per sota del 16%, amb menys de 100 hm³, el llindar que marca l'entrada en fase d'emergència. "[Amb les pluges] es trenca la tendència negativa des de l'estiu passat, però els volums són insuficients encara per canviar a un escenari amb menors limitacions d'aigua", ha constatat la portaveu de l'executiu.

Sobre la possibilitat d'aixecar l'emergència en els municipis que beuen dels rius Ter i Llobregat, el secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, ha defensat que es tracta d'una situació condicionada per les pluges que puguin caure els propers mesos, així com la generació de més recursos i la baixada del consum d'aigua per les restriccions actuals. "Es fa complicat dir en quin moment [s'aixecarà l'emergència]", ha assegurat. Tanmateix, el conseller David Mascort va assegurar aquest dimecres que el sistema Ter-Llobregat podria retornar a la fase d'excepcionalitat quan les reserves augmentessin fins a un 27 o 28%.

En el cas dels municipis que depenen del pantà de Darnius-Boadella, que es troben en emergència 2, el Govern també ha descartat endurir les restriccions en els propers mesos. Tot i això, Plaja ha afirmat que la situació obliga a estudiar "quirúrgicament" cada cas per tal de detectar si la manca d'aigua empitjora en zones concretes.

Preguntat per una possible arribada de vaixells carregats d'aigua a Barcelona, un escenari que el Govern preveu des de fa mesos i en què hi ha treballat conjuntament amb el govern espanyol, Vidal ha descartat portar aigua per via marítima en els propers mesos i ha reiterat que és un escenari que es donarà només en cas que el territori entri en fase d'emergència 2, situació que tindria lloc un cop les reserves caiguessin per sota dels 67 hm³.

El Govern estudia que les piscines municipals puguin obrir durant la temporada d'estiu

Després que la Federació Catalana de Municipis (FCM) hagi fet arribar una petició al Govern perquè les piscines municipals es puguin omplir i reomplir durant l'estiu -escenari que, ara com ara, el pla especial de sequera no preveu-, el Govern ha obert la porta a què aquestes siguin considerades com a refugis climàtics per tal que puguin funcionar amb normalitat.

"Ho estem contemplant perquè els municipis ens ho han demanat i perquè entenem que en una situació d'emergència climàtica -els refugis climàtics- s'han de preveure", ha afirmat Vidal en la roda de premsa d'aquest dijous. Segons ha confirmat, es tracta d'una qüestió que es troba "bastant treballada" i de la qual l'executiu informarà "en les properes setmanes".

El secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Josep Vidal, en roda de premsa / Marta Vidal

En declaracions als mitjans s'ha pronunciat precisament aquest dijous Laia Bonet, tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Bonet ha assenyalat que la preocupació és compartida per tots els municipis davant d'un escenari "complicat". La tinenta ha subratllat que Barcelona està fent "molt bé" els deures i ha demanat un debat "serè" i solucions "realistes" que permetin abordar les necessitats generades per les restriccions en episodis de sequera. La tinenta ha recordat que ja hi ha un compromís de l'ACA en relació amb la possibilitat de reomplir piscines municipals o renovar l'aigua si s'estalvia aigua per altres bandes i es compensa d'aquesta manera. Així, ha remarcat que Barcelona està interessada en què les piscines es puguin continuar utilitzant, però ho ha situat com a part "d'un debat".

També en relació amb els ajuntaments, el Govern també ha detallat que, fins ara, ha obert 143 expedients per superar les dotacions d'aigua establertes. D'aquests, se n'han resolt una trentena i fins a 24 ajuntaments han pagat la sanció imposada. A més, l'executiu també ha expedientat 20 empreses per consumir més aigua de la permesa.

Segons ha explicat el secretari general, l'executiu català també ha rebut ja la petició dels hotelers de Lloret de Mar (la Selva) per instal·lar una dessalinitzadora d'aigua que els permeti omplir les piscines dels establiments turístics. Vidal ha indicat que després de rebre la sol·licitud el Govern els hi ha fet "retorn" de les mesures que han de complir i que, tot i que de moment no s'ha donat el permís, "s'hi està treballant".

Obres d'emergència

L'executiu català també ha informat de l'estat de les obres d'emergència previstes per fer front a la manca d'aigua generalitzada. Segons ha detallat el secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, han finalitzat les obres de la canonada de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí, això com les obres a l'estació regeneradora (ERA) del Prat de Llobregat, ambdues al Baix Llobregat. Es tracta de dues actuacions, que han representat una inversió de 13 milions en conjunt, que han de permetre incrementar la generació de recursos hídrics.

Vidal també ha recordat que, ara com ara, hi ha en execució els nous pous Estrella i la nova ETAP Estrella, a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), que han de quedar enllestits aquest any, i l'ampliació de l'ETAP de la Trinitat, a Barcelona, prevista per al 2025 i amb una inversió de 35 milions.

Pròximament, el Govern també preveu començar les obres per a la millora de la potabilitzadora del Ter, amb 130 milions d'euros d'inversió, i les millores a la potabilitzadora d'Abrera, amb 6 milions, així com l'ERA de Sant Feliu de Llobregat (5,4 milions). En l'àmbit de la regeneració, s'està redactant el projecte per aportar aigua regenerada des de la depuradora de Sabadell riu Sec fins a Sant Cugat i Cerdanyola per a usos municipals, lúdics i industrials (5,5 milions). I, finalment, pel que fa a l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, l'executiu està pendent que l'Estat liciti les obres.