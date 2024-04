La CUP insta Aragonès a "seure i parlar" per "forçar l'Estat perquè no li quedi altre que reconèixer l'autodeterminació"

La cap de llista de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha convidat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a "seure i parlar" per pensar la manera de "forçar" l'Estat perquè "no li quedi altre a fer que reconèixer el dret a l'autodeterminació". Així ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit, des d'on ha remarcat que la proposta d'un referèndum que planteja Aragonès "no té recorregut" perquè l'Estat ja l'ha descartat en altres ocasions. "Quan no els quedi una altra seran ells qui trobi un encaix per al referèndum", ha dit. Estrada s'ha referit també a la proposta del president de crear una conselleria específica per al català. La CUP la veu amb bons ulls, però avisa que amb això "no n'hi ha prou".

Segons Estrada, a banda d'una conselleria cal garantir que aquesta tingui recursos i que "sigui efectiva i tingui autoritat" sobre la resta d'àrees i conselleries. A més, ha recriminat a Aragonès que plantegi una conselleria, però "no sigui capaç de fer front a una sentència contra el català a l'escola". En aquesta línia, ha demanat que es derogui la norma que es va aprovar per esquivar la sentència judicial perquè, segons creu, "posa en risc de forma claríssima la immersió".

La diputada cupaire ha demanat "coherència" i ha alertat que davant "l'ofensiva" contra la llengua "ningú es pot arronsar ni un mil·límetre".

Pegasus

D'altra banda, Estrada també s'ha referit al fet que el jutge que instrueix la causa per l'espionatge del 'cas Pegasus' hagi rebutjat arxivar la investigació contra l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban. La diputada de la CUP ha demanat que es depuri responsabilitats i s'arribi al fons de la qüestió, i ha reclamat saber si l'independentisme continua sent espiat avui dia. De totes maneres, ha admès que no els sorprèn que l'Estat "continuï fent funcionar el clavegueram independentment que hi hagi el PP o el PSOE a govern".

Debat a tres ERC-PSC-Junts

La diputada de la CUP ha reaccionat a la proposta que Aragonès ha plantejat aquest matí en una entrevista a Rac1 per fer un debat a tres entre ERC, Junts i el PSC, que podria fer-se a la Catalunya Nord perquè hi participés Carles Puigdemont. Estrada ha dit que la CUP estaria "encantada" de participar en el debat i de facilitar l'assistència de Puigdemont, però ha criticat que Aragonès només hagi plantejat fer-ho amb els partits de "la sociovergència de tota la vida".

"És un debat entre socis que han mantingut un mateix model de polítiques de país. Tenint en compte que tots tres defensen l'agenda de la patronal i de Foment, el debat el podria moderar Josep Sánchez Llibre", ha ironitzat.

'Defensem la terra': el lema de campanya de la CUP

La CUP ha aprofitat aquesta roda de premsa per presentar el seu lema i cartell per a la campanya de les eleccions catalanes. 'Defensem la terra. Un altre país és possible' ha estat l'eslògan escollit pels anticapitalistes, que han plasmat en un fons groc amb quatre franges vermelles i una estrella per recordar una estelada. Segons els cupaires, aquest cartell vincula l'emergència climàtica amb la situació d'empobriment generalitzat de la població i la defensa de la independència.

La candidatura liderada per Estrada planteja que als comicis la ciutadania esculli si vol "un canvi de rumb", que passaria per la garantia de drets bàsics que, a la vegada, ajudin a caminar cap a la independència.