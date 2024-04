El Consorci Sanitari de l'Anoia invertirà 18 milions d'euros en renovar l'àrea d'urgències, el bloc obstètric i l'hospital de dia

El Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) -que té una població assignada de 141.535 persones- invertirà 18 milions d'euros en els propers 5 anys per fer un bloc obstètric i un hospital de dia nou i també per renovar l'àrea d'urgències i farmàcia. Així ho ha anunciat aquest dilluns el gerent del CSA, Ignasi Riera, durant la presentació de la memòria d'activitats del 2023, en què destaca la reducció de les llistes d'espera gràcies a la implementació de diverses actuacions com ara la realització de proves diagnòstiques a la nit o durant el cap de setmana. Riera també ha celebrat que la institució ha pogut tancar el pressupost del 2023 amb 51.000 euros positius, tot i que inicialment es preveien unes pèrdues de 4,2 milions d'euros. El CSA té 1.157 treballadors.

L'Hospital Universitari d'Igualada i els centres del Consorci Sanitari de l'Anoia han aconseguit "posar el comptador a zero" de les llistes d'espera segons es desprèn del balanç de l'any 2023 presentat aquest dilluns. El gerent del CSA, Ignasi Riera, ha destacat que el centre ha pogut "netejar" una bossa d'activitat que "feia molts anys que s'arrossegava" amb propostes com ara la realització de proves diagnòstiques durant la nit i els caps de setmana. En concret, el centre igualadí va tancar el 2023 sense cap pacient fora de termini.

Pel que fa al pressupost -que inclou l'Hospital, el CAP Igualada Nord, l'Atenció Intermèdia i el Centre de Salut Mental i Addicions- és de 87,4 milions d'euros. En aquest sentit, Riera ha dit que preveien tancar el 2023 amb unes pèrdues de 4,2 milions d'euros, però finalment s'ha tancat amb 51.000 euros positius. Això ha sigut possible gràcies, principalment, a l'augment de la dotació del Departament de Salut i a l'increment de les tarifes dels serveis que ofereix el CSA.

D'altra banda, el Consorci Sanitari de l'Anoia ha segellat amb el Departament de Salut un pla d'inversions de 18 milions d'euros pels propers cinc anys -dels quals 5,5 els aportarà el propi CSA-. En concret, aquests diners serviran per fer un bloc obstètric nou, un hospital de dia mèdic nou i també una renovació de l'àrea d'urgències i de farmàcia. En concret, la remodelació de les urgències permetrà que tota l'atenció es concentri en un únic punt, a l'Hospital Universitari d'Igualada, i que, per tant, es deixin de fer urgències als CAPs. Això està previst que sigui una realitat l'any 2027.

Els professionals que treballaven al CSA el 2023 eren 1.157 treballadors, una xifra que suposa un increment d'una trentena de places més a jornada completa respecte el 2022. En aquest sentit, el gerent del Consorci ha destacat que s'ha reduït l'índex de rotació dels professionals i, al mateix temps, s'ha recuperat el potencial d'atracció de professionals provinents d'altres centres del país, especialment en les especialitats d'urologia i digestologia.

El 2023 també ha estat marcat per la incorporació de nous serveis com ara la immunoteràpia que evita que els pacients s'hagin de traslladar periòdicament a Barcelona per ser tractats a l'ICO. Altres serveis que també s'han incorporat a Igualada són la laparoscòpia vaginal i el de la toxina botulínica per a la migranya crònica.

El CSA va atendre l'any 2023 un total de 61.110 urgències (2.119 més que el 2022), va rebre 191.079 visites a consultes externes (un 16% més que el 2022), i 126.649 visites a atenció primària. En concret, va augmentar un 18,7% l'activitat a l'hospital de dia, un 7% la cirurgia menor ambulatòria i es van atendre un 16% més de pacients a rehabilitació. Pel que fa el nombre de parts es van mantenir amb uns 716 -el 2022 van ser 717- i l'índex de cesàries se situa al 19,5%, lleugerament per sota del 20% recomanat.

Hospital Universitari i projectes de recerca

Un dels fets destacats d'aquest 2023 és que s'ha incrementat el nombre d'estudiants del grau de Medicina de la UdL que ha fet pràctiques a l'Hospital Universitari d'Igualada. En concret s'ha passat de 2 alumnes el curs 2022-23 a 17 aquest 2023-24. Riera ha dit que el CSA i la ciutat d'Igualada està fent una "clara aposta" pel món universitari i, per això, el repte del centre és convertir-se en una unitat docent de la Facultat de Medicina de la UdL. La idea seria que Igualada pogués acollir estudiants de tercer a sisè (primer i segon es limitarien a Lleida, ja que són sessions més teòriques), ja que fins ara només acull estudiants que cursen sisè i que fan rotatori.