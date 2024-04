El Govern aprova un suplement de crèdit de 1.850 milions d'euros per a despeses “urgents i necessàries”

El Govern ha aprovat aquest dimarts un suplement de crèdit de 1.850 milions d’euros per a despeses “urgents i necessàries” previstes als pressupostos fallits del 2024. Segons ha explicat la portaveu Patrícia Plaja, els diners serviran per “minimitzar les conseqüències negatives” de la manca de comptes. “Hem treballat amb tots els departaments per identificar i intentar salvar el màxim possible de despesa”, ha dit. Entre d’altres mesures, es garanteix un augment de despesa a salut i ensenyament o el compliment d’acords derivats de convenis i mandats legals com l’augment de sou del 2% per als treballadors públics, les millores de condicions dels sanitaris, o l’increment de places de mossos, bombers i funcionaris de presons.

Fa unes setmanes, el Govern ja va aprovar un suplement de crèdit de 450 milions d'euros per fer front a mesures urgents en matèria de sequera. Per tant, s'arribarà a un increment de despesa de 2.000 milions durant la vigència de la pròrroga, compensant "en gran part" l'increment de despesa previst als comptes, que era de 3.200 milions d’euros.

L’increment de crèdit pressupostari de 1.850 milions s’ha aprovat en un decret llei que habilita a fer front als compromisos de despesa que no es poden ajornar per a l’exercici següent. Segons ha dit Plaja, es tracta de compensar les mesures que podien haver quedat sense efecte per culpa de la "irresponsabilitat" dels partits polítics que no van donar suport als comptes.

En concret, i segons ha explicat el Govern, es garanteix la continuació de les places de docents per al curs escolar, el desplegament del mòdul econòmic per a alumnes amb necessitats educatives especials que es va començar a aplicar el curs passat o la cobertura del menjador escolar i de les sol·licituds de beca, tant en centres públics com concertats.

En salut, es preveu el finançament per a les despeses derivades de l’envelliment de la població, com l’augment de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria o la major durada dels tractaments per la cronificació de determinades malalties.

Pel que fa a les mesures relacionades amb despesa de personal, s’habiliten els crèdits necessaris per cobrir l’augment del 2% de sou per als treballadors públics que es preveu que aprovi l’Estat, i el seu impacte també en els concerts educatius, sanitaris, de serveis socials, d’igualtat i feminismes i d’universitats.

El crèdit també materialitzarà les millores de condicions laborals i salarials pactades recentment amb els professionals sanitaris, i cobrir l’increment de despesa previst per l’augment de places de mossos, bombers i funcionaris de presons. També s'hi inclouen les obligacions de millores que puguin derivar de nous convenis o mandats legals.

Com a despesa recurrent, el decret llei preveu el pagament dels contractes de subministraments i serveis, així com dels compromisos de despesa ja adquirits i exigibles per part de tercers, com obres que ja han estat licitades i en les quals s’ha iniciat l’execució o les subvencions de caràcter pluriennal que ja han estat atorgades.