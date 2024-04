Territori encarrega l’estudi per decidir on situar una nova estació de FGC per donar servei al polígon de Seat

El Departament de Territori, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha adjudicat aquest dijous la redacció de l’anàlisi sobre la factibilitat d’una nova estació a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Martorell Enllaç i Abrera. El document té un termini màxim de redacció de 9 mesos i analitzarà entre dues o tres localitzacions per l'estació. Per cada opció, s’haurà de determinar la inversió necessària per a l’obra. El baixador ha de donar servei al polígon de ca n'Amat, on hi ha la fàbrica de Seat, al Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible i a l’Hospital Sagrat Cor. L’anàlisi s’ha adjudicat per un import de 31.450 euros.

Tal com ha detallat la Consellera de Territori, Esther Capella, l’anàlisi també haurà de considerar les solucions necessàries per veure "com permetre la connectivitat d'aquelles persones que van a peu o en bicicleta". L’estudi que s’ha de fer haurà d’incloure les dades de mobilitat de l’àmbit Martorell - Abrera, un resum dels diversos estudis realitzats fins ara, l’anàlisi de la rendibilitat socioeconòmica i el càlcul de la demanda de l’estació dels diferents escenaris.