Aragonès espera que EH Bildu guanyi les eleccions per tenir "un govern més amic" al País Basc

Pere Aragonèsespera que EH Bildu guanyi les eleccions autonòmiques del proper diumenge al País Basc perquè així hi haurà "un govern més amic" al País Basc. El president de la Generalitat en funcions ho ha dit en l'acte final de campanya dels independentistes bascos, on ha fet de teloner del candidat del partit, Pello Otxandiano. "Porto un missatge des de Catalunya i com a president republicà, 80 anys després de l'afusellament de Companys", ha recordat el líder català. "El canvi és possible, és necessari i val la pena. Un govern d'esquerres i independentista és necessari. Un govern republicà a Catalunya després de 80 anys ha valgut la pena".

"Som organitzacions polítiques que venim d'un llarg camí", ha dit Aragonès, agermanant ERC i Bildu. "No ha estat fàcil arribar fins aquí, i després de la victòria de diumenge tampoc ho serà. Hem vingut a canviar les coses i això té enemics, els de sempre. Però els de sempre van deixant pas a la nova esperança, a les noves nacions que venen, a la llibertat que estem tocant, a EH Bildu", ha subratllat el líder d'ERC.

Aragonès ha defensat que llibertat nacional i justícia social són "dues cares de la mateixa moneda", i el candidat d'EH Bildu a les eleccions ha coincidit amb el líder català. "Avui ningú nega la necessitat d'un canvi al país", ha assegurat, que alhora ha afegit que avui "la mirada de l'esquerra sobiranista és hegemònica en el debat en aquests tres territoris".

L'acte també ha inclòs un vídeo gravat des de Ginebra de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha destacat que la formació republicana i EH Bildu han estret els llaços de col·laboració en l'àmbit de la política espanyola per aconseguir que els pobles català i basc puguin decidir el seu futur a través d'una votació "democràtica i pacífica".

També ha participat en l'acte de clausura de campanya d'EH Bildu Arnaldo Otegi, que alternant el castellà i el basc també ha incidit en la idea del canvi i ha alertat que "eñ que ens juguem als tres territoris tindrà conseqüències al conjunt del país". "Per què algú pensa que els que ens han dut fins aquí faran res diferent? Els que han permès la degradació de serveis públics. Els neoliberals de llibre faran ara polítiques més socials? Per què?", s'ha preguntat.

Per això ha considerat que "l'elecció és força clara. Els mateixos fent el mateix o EH Bildu comanant el canvi social que exigeix la ciutadania? No hi ha més". També ha ironitzat sobre els que alerten de "en mans de qui quedarà el futur dels fills" si mana Bildu. "Està ben clar en mans de qui el volen deixar ells. En mans de l'estat espanyol, de l'estat francès i del mercat".

Alhora ha indicat que a les eleccions de diumenge no es tracta de defensar sigles, "sinó projectes", i s'ha dirigit als votants de PNB "que no troben resposta a les seves ambicions nacionals" perquè "sumin per la nació basca".