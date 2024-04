Llibres i roses omplen de nou la Rambla de Barcelona per Sant Jordi: "És una tradició i s'hauria de fer sempre"

La Rambla de Barcelona s'ha tornat a omplir de llibres i roses per celebrar Sant Jordi. Després que l'atemptat terrorista del 17-A i la pandèmia de covid-19 obliguessin a reconfigurar la distribució de les parades, enguany els organitzadors han decidit recuperar tot l'emblemàtic passeig, des de plaça de Catalunya fins a la rambla de Santa Mònica. Així, des de primera hora del matí, milers de ciutadans i turistes han omplert de gom a gom la Rambla a la recerca de llibres i roses. "És una tradició venir aquí per Sant Jordi i s'hauria de fer sempre", ha afirmat la Natàlia en declaracions a l'ACN, que ha vingut expressament des de Terrassa per passar el dia a Barcelona.

Per la diada de Sant Jordi d'enguany, Barcelona ha mantingut les àrees professionals delimitades i ha apostat per recuperar la totalitat de la Rambla. Després de la pandèmia i de l'atemptat terrorista de 2017, els organitzadors han garantit un nou model més esponjat amb parades de llibres, floristeries i entitats de barri fins al Centre d'Arts Santa Mònica. En total, a la capital catalana hi ha 425 parades de roses i llibres i 3.356 metres d'oferta en zones professionals.

A la Rambla, les parades arriben pràcticament al centenar. Aquí, s'hi han trobat llibreries i editorials habituals de la diada, però també d'altres que s'han estrenat per primera vegada a l'emblemàtic passeig. És el cas de la llibreria Lata Peinada, especialitzada en literatura llatinoamericana, i que fins ara s'havia instal·lat sempre al passeig de Gràcia. En declaracions de l'ACN, l'encarregada de la llibreria, Lucía Leandro, ha celebrat que aquest any s'hagi recuperat tot l'espai de la Rambla perquè es tracta d'un lloc "històric" per a un dia com aquest. "Portem preparant aquest dia des de febrer, buscant signatures i demanant llibres, perquè tot estigui llest el dia més important de l'any per al món del llibre", ha expressat.

També s'ha estrenat a la Rambla l'editorial Ela Geminada, de Girona. La seva directora d'edicions, Laia Regincós, s'ha mostrat "contenta" de poder celebrar la diada de Sant Jordi en aquest espai, així com de poder-se "obrir camí" a la capital. "L'afluència és contínua i hi ha molta gent que para a comprar", ha afirmat.

Passejar per la Rambla per Sant Jordi, una tradició

Al seu torn, la Carme i l'Esther, dues jubilades que s'han apropat a la Rambla aquest dimarts al matí, han admès que l'espai "té el seu encant" i és "bonic" poder recuperar-lo. "És un lloc 'maco' perquè hi hagi les parades", ha afirmat la Carme. Segons han explicat, han vingut a Barcelona a passar el dia i han començat el recorregut a la plaça Sant Jaume amb la intenció d'arribar fins a Gràcia. Mentre que l'Esther ha afirmat que ja va comprar els seus llibres amb temps, per "fugir de la bogeria", la Carme ha decidit "remenar" diverses opcions durant el dia.

D'altres, com el Víctor i la Mari Carmen, han explicat que porten 50 anys casats i, excepte els anys que la Rambla no ha estat un dels llocs habilitats per posar parades, la resta s'hi han apropat per celebrar la diada. "S'ha trobat a faltar", ha afirmat la Mari Carmen.

Finalment, la Mar i el Joan Maria, mare i fill de Lleida, i tots dos vinculats a la filologia clàssica i la catalana, han coincidit que aquest és un espai on s'ajunta "l'ambient i el caliu" de les persones. "Personalment, m'agrada molt", ha expressat el Joan Maria. Segons han defensat, es tracta d'un dia per comprar llibres de tota mena: "S'ha de comprar i llegir de tot", ha fet valdre la Mar. En aquest sentit, han considerat que el dia de Sant Jordi és un dia "preciós, molt bonic i molt significatiu per a Catalunya i per a conrear la cultura catalana".