ERC o PSC, el principal dilema dels indecisos el 12-M, segons el CEO

ERC és el partit que més votants indecisos té de cara el 12-M, amb PSC i Junts com a principals alternatives de vot, segons l'Enquesta electoral al Parlament de Catalunya del CEO publicada aquest divendres. Un 21% dels que es debaten entre diversos partits dubten entre els republicans i el PSC, un 20% entre votar ERC i Junts + Puigdemont per Catalunya, un 12% més dubta entre Aragonès i el Comuns i encara un 10% entre el candidat d'ERC i la de la CUP. "És el partit que pot tenir un resultat més volàtil respecte el que diuen les enquestes", ha asseverat el director del CEO, Jordi Muñoz. Aragonès i Illa són els candidats que més aproven els electors i Puigdemont suspèn a les portes d'uns comicis on el 63% assegura que anirà a votar.

Segons l'enquesta del CEO, basada 1.500 enquestes telefòniques realitzades entre l'11 i el 22 d'abril, hi ha un 28,4% dels electors que no sap encara què votarà (i un 11,8% més que no contesta què votarà), que és un percentatge d'indecisos "habitual" abans d'uns comicis, segons Jordi Muñoz.

"El que més destaca és que en totes les parelles més freqüents hi ha ERC, i això ens fa pensar que el partit és el que pot tenir un resultat més volàtil respecte al que diuen les enquestes, i el partit pel qual el que passi aquestes setmanes de campanya serà més important, ja sigui a favor o en contra", conclou el director del CEO.

Entre les persones enquestades que encara no saben a quin partit votaran en les eleccions al Parlament de Catalunya, un 21% està dubtant entre el PSC i ERC , gairebé els mateixos que dubten entre ERC i Junts+ (un 20%) a diferència d'anteriors cites electorals on s'imposava el dilema entre els dos partits independentistes. A més, com indica Muñoz, ERC apareix en els principals dilemes de vot, ja que també hi ha un 12% de votants que dubten entre la candidatura de Pere Aragonès i la de la CUP, encapçalada per Laia Estrada, i encara un 10% que s'ha de decidir entre els republicans i els Comuns.

També hi ha un 7% dels indecisos que estan entre PSC i els Comuns, un 5% entre Junts i la Cup, i també un 4% que dubta entre votar Comuns o la CUP. A més distància, un 2% dels indecisos es debaten entre Junts i Aliança Catalana, partit que podria irrompre al Parlament (0-2 escons) segons l'Enquesta publicada aquest divendres

Per determinar el dubte entre partits, l'ens va preguntar als enquestats que no saben quin partit votaran entre quines opcions dubtaven. Els resultats agrupen en parelles de partits els que indiquen dubte entre dos partits i també els que estan indecisos entre més de dues formacions, assignant-los dues opcions en funció de les seves respostes en altres preguntes, com el record de vot, la valoració dels candidats i altres qüestions polítiques.

Aragonès i Illa, únics aprovats

Quant a la valoració de l'actuació política dels candidats, Pere Aragonès i Salvador Illa són els únics líders que obtenen una mitjana de valoració de 5, entre els que els coneixen. Els segueixen, de ben a prop, Laia Estrada i Jèssica Albiach amb un 4,9, per bé que tenen nivells de coneixement més baixos. Puigdemont obté un 4,2. Els líders que obtenen unes valoracions mitjanes més baixes, per sota del tres, són els de PP, VOX i Ciutadans: Alejandro Fernández (2,9), Ignacio Garriga (2,0) i Carlos Carrizosa (1,9).

Més enllà de la nota mitjana, l'índex d'aprovació (el % de respostes que els donen almenys un 5) dels candidats el lidera Pere Aragonès amb un 63%, Salvador Illa amb un 61%, Jéssica Albiach amb un 58% i Laia Estrada amb un 56%. La resta estan per sota del 50%, començant per Carles Puigdemont que obté un 47% d'aprovats i molt més avall Alejandro Fernández (27%), Ignacio Garriga (20%) i Carlos Carrizosa (17%).

Valoracions discrepants

Pel que fa a la valoració dels candidats entre els seus votants i no votants, Puigdemont és el que suscita més diferències: rep un 8,2 entre els que diuen que el votaran, la nota més alta, però un 3,8 entre els que no el votaran, la quarta puntuació per la cua, una mica per sobre del 2,8 d'Alejandro Fernández i l'1,9 d'Ignacio Garriga i Carlos Carrizosa respectivament. Tres candidats, aquests, que també són els més mal valorats entre els seus propis votants: un 6 pel candidat del PP, un 5,9 pel de Vox, i un suspès (4,8) pel de Ciutadans.

El candidat amb més equilibri entre votants i no votants és Laia Estrada, de la CUP, puntuada amb un 7,1 pels seus i amb un 4,8 pels que no la votaran. Pere Aragonès és el segon cap de llista amb un millor balanç (7,3 li donen els seus votants i 4,8 els no votants), similar a Salvador Illa (7,4 i 4,6) i Jéssica Albiach (7,3 i 4,7).

Els votants del PSC només aproven el seu candidat, Pere Aragonès i Jéssica Albiach. Els d'ERC també aproven Salvador Illa, Jéssica Albiach, Laia Estrada, i valoren amb un 6 Carles Puigdemont, mentre que els juntaires li donen un 5,3 a Aragonès.

Carles Puigdemont és el líder més conegut per tots els enquestats, amb un 99%; seguit per Pere Aragonès, amb un 92%. Salvador Illa és identificat per un 87% de les persones enquestades i a una distància més considerable Carlos Carrizosa, amb un 56% i Jèssica Albiach, amb un 52%. La resta són desconeguts per més de la meitat dels enquestats. Alejandro Fernández (46%), Ignacio Garriga (45%) i Laia Estrada (30%). L'enquesta no inclou partits sense representació, com Aliança Catalana.

Interès en la precampanya

En aquest context, només el 20% dels enquestats mostren interès en la precampanya. El 78% reconeix que està seguint amb poc o gens d'interès la precampanya. Això no obstant, la probabilitat mitjana d'anar a votar se situa en un 8,1 en una escala de l'1 al 10, i el 63% dels enquestats diuen que segur que hi aniran (voten 10). Aquests dos indicadors són molt similars, lleugerament a la baixa, respecte els de l'Enquesta electoral del CEO prèvia a les eleccions al Parlament de l'any 2021, on la probabilitat mitjana d'anar a votar era de 8,2, i els qui asseguraven que votarien, el 63,7%.

Gairebé cinc de cada deu persones assenyala correctament la data de les eleccions, però prop d'un terç no ho sap o no contesta i el 13% s'equivoca en la data i un 12 s'aproxima. Per sota dels 35 anys, les dones tenen un nivell de coneixement més elevat que els homes, mentre que per sobre dels 50 i, sobretot, per sobre dels 65 són els homes els que ens indiquen correctament amb més freqüència la data d’aquests comicis.

Temes per decidir el vot

Entre els principals temes de preocupació a l'hora de decidir el vot sobresurt la gestió dels serveis públics (un 70% ho tindrà "molt present") i, en menor mesura, la situació econòmica i el canvi climàtic (una mica per sota d'aquest 70%). En canvi, l’amnistia i el debat sobre la independència de Catalunya només seran "molt importants", segons el que diuen, per un 37% i un 31% de les persones enquestades, respectivament.

Les prioritats oscil·len força entre els votants de cada partit. Tot i que hi ha qüestions de caràcter transversal que tindran en compte els votants dels diferents partits, n’hi ha d’altres que desvetllen un major interès entre uns votants i altres. Per exemple, el finançament és un aspecte que tindran molt en compte les persones enquestades que votaran ERC, Junts+ i la CUP. De la mateixa manera, la immigració està més present entre els de la CUP, VOX, el PP i Aliança Catalana i el canvi climàtic, a tots els partits tret de VOX i Aliança Catalana.

La valoració del Govern

En aquesta darrera enquesta feta a les portes de la campanya electoral, el govern català obté una valoració mitjana de la seva gestió de 4,5, dos punts més alta que en el darrer Baròmetre d'Opinió Política (BOP) del mateix CEO, publicat el mes de març. En general, el 54% dels enquestats aproven la gestió del Govern amb una nota de 5 o més. Pel que fa a l'executiu espanyol, obté un 4,3 en una escala del 0 al 10. La resposta més freqüent en tots dos casos és el 5: s’hi ubica al voltant d’un 20% en ambdós casos.