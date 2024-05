Col·lapse a Rodalies: un robatori de coure deixa sense servei gairebé tota la xarxa

Un robatori de coure aquesta matinada a les instal·lacions de Montcada Bifurcació ha provocat una sobretensió i afecta de forma generalitzada el servei de Rodalies. Renfe recomana l’ús d’altres mitjans de transport. La majoria de trens no arriben ni surten de Barcelona, només els d’alta velocitat. Tècnics d’Adif treballen per resoldre la incidència però no hi ha previsió de normalització del servei. Així, l’R1 té inici i final a Badalona i s’encaminen els viatgers al metro; l’R2 sud i els Regionals comencen i acaben a Bellvitge; l’R4 sud té inici i final a l’Hospitalet; l’R4 nord circula entre Cerdanyola i Manresa/Lleida i entre Montcada i Reixac i Portbou; l’R3 funciona entre Montcada Ripollet i Puigcerdà, i a l’R7 i l’R8 hi ha servei alternatiu per carretera.

El robatori a Montcada Bifurcació ha provocat una sobretensió i ha afectat les subestacions de l’àmbit de rodalia. Des de les 4 de la matinada s’han produït diversos incendis en el cablejat del sistema de senyalització. Adif destaca la "gravetat, dispersió i abast dels danys provocats".

Tot plegat impedeix la circulació de trens als túnels de Barcelona i entre Maçanet, Granollers i el Clot, i entre Maçanet, Mataró i el Clot. A més, entre Montcada bifurcació i Montcada tampoc pot circular cap tren.

Així doncs, només circulen trens pel sud fins a Bellvitge i l’Hospitalet, i pel nord fins a Cerdanyola i Montcada Ripollet. Els trens d’alta velocitat sí que arriben a Sants.