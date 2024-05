Apareix una manta de tres metres a la platja de Calafell i té una cria

Una manta de tres metres (poden arribar als 5) va aparèixer a la platja de Calafell aquest diumenge, fet que no és habitual, ja que aquests animals viuen en les profunditats marines. El centre de recerca i educació ambiental de Calafell va rebre un avís perquè l'animal semblava encallat.

No obstant això, la manta gegant, una espècie protegida de la família dels taurons, es va aproximar a la costa per parir. Els agents rurals, que també van arribar a la zona, van obligar la gent a apartar-se i a donar espai a aquest animal que, malgrat no ser agressiu, té una cua amb una agulla que pot causar una picada.

L'insòlit no és només que l'animal s'acostés a la costa, fet que podria ser causat perquè estava desorientat, sinó que una vegada va estar tranquil, va parir, cosa que mai s'havia observat en la costa catalana. Aquests peixos tenen ous que maduren dins de la mare. Al cap d'una estona, tant la mare com la cria, van tornar mar endins.